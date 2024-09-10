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Japonya korkutan araştırma: 10 bin fitte bile çok sayıda var

Japonya korkutan araştırma: 10 bin fitte bile çok sayıda var
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Japonya'da havayolu ile bulaşan hastalıkları inceleyen bilim insanları, 10 bin feet irtifada havada yüzlerce bakteri ve mantar bulduklarını ve bu bakterilerin 2 bin km. boyunca yol alabildiklerini açıkladı.

Hava yoluyla bulaşan hastalıkları inceleyen bilim insanları, Japonya semalarında incelemelerde bulundu. Araştırmada, bilim insanları, Japonya üzerinde yapılan 10 uçuşta 10 bin feette çok sayıda bakteri ve mantar tespit etti.

Bilim insanları, bakteri ve mantarların yaklaşık 2 bin kilometre uçabildiklerini tahmin ederken bunların insanlarda hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Araştırma ekibinden Barselona Küresel Sağlık Enstitüsünde ekolojist Dr. Xavier Rodo, bakterilerin üçte biri ve mantarların ise biraz daha fazlasının potansiyel insan patojenleri olarak kabul edilebildiğine dikkati çekti.

Dr. Rodo, yeni çalışmanın yüksek irtifadaki mikropların yere düştüklerinde insanlarda salgınlara yol açabileceğine dair doğrudan bir kanıt sunmamasına karşın hastalıklara yol açabileceği ve bunun dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Araştırmanın bulguları, ABD'nin en saygın bilim dergilerinden Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde (PNAS) yayımlandı.

Etiketler Japonya Japonya bakteri tespiti Japonya mantar ve bakteri
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