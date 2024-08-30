Kadın hastanesinde kit skandalı

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 aydır kanser kiti olmadığı iddia edildi.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 ay boyunca rahim ağzı kanseri taraması için kullanılan kitlerin olmadığı ortaya çıktı.

Birgün'deki habere göre 6 ayda bir Pap Smear ve HPV testi yaptırması gereken bir kadın daha önce de tüm kontrollerini yaptırdığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Tarama testlerini yaptırmak istediğini söyleyen kadın, doktorlardan şu yanıtı aldı: “Biz doku alırız. Ama HPV test sonucun çıkmayabilir. Kit sıkıntısı var. Sonuç çıkmazsa başka bir hastanede tekrar test yaptırman gerekiyor.” Kendisine en yakın hastanenin orası olduğunu belirten kadına bundan sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmesinin daha iyi olacağı söylendi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimliği bu sorunun iki ay sürdüğünü ancak önceki gün kitlerin hastaneye geldiğini açıkladı. Hastaların Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirmesini ise “Durum belirsizdi” sözleriyle açıkladı.

Birgün