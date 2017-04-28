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  1. 28 Nisan 2017 16:26

Genital bölge tıraşı öldürüyordu

44 yaşındaki kadın bikini bölgesini tıraş ettikten sonra bacaklarını ve hatta hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Genital bölge tıraşı öldürüyordu
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44 yaşındaki kadın genital bölgesini tıraş ettikten sonra komaya girdi, böbrekleri iflas etti ve kalbi dört kez durdu.

3 çocuk annesi Dana Sedgewick, yeni aldığı tıraş bıçağıyla bikini bölgesini tıraş ettikten sonra kendini kötü hissetmeye başladı. Birkaç gün sonra kasığında küçük bir sivilce fark etti. Daily Mail'in haberine göre sivilce kanamaya başlayınca Dana, tıraş bıçağından tahriş olduğunu düşündü. Bu küçük sivilcenin neredeyse hayatına mal olacağını bilmeyen Dana'nın midesi bulanıyor, başı dönüyordu. Hastane gidince doktoru enfeksiyondan şüphelenerek antibiyotik verdi. Aynı gün kızı Megan, annesini bacakları kanlı döküntüler içinde yatarken buldu. Acile kaldırılan kadın hastanede bayıldı. Ambulansla başka bir hastaneye sevk edildikten sonra nekrotizan fasiit teşhisi konuldu. Et yiyen bakteri, kasığındaki küçük kesikten kaynaklanıyordu. Doktorlar, 10 saat süren operasyonda Dana'nın bacaklarını kurtarmak için uğraştı. Enfeksiyon kapan etten 17 cm kesilerek alındı. Operasyon sırasında septik şok geçiren kadına %30 yaşama şansı verildi. Ailesi ölümünü beklerken Dana, 9 günün sonunda komadan uyandı. Uyandığında hiçbir şeyden haberi olmayan kadın, basit bir genital bölge tıraşı yüzünden bacaklarını ve hatta hayatını kaybedebilirdi.

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