Gözyaşı kanalı tıkanıklığı kadınlarda daha sık görülüyor

Göz kapaklarının içerisinde bulunan gözyaşı bezlerinden salgılanan gözyaşı, gözün nemlenmesi, temizlenmesi ve göz kapaklarının rahat açılıp kapanmasını sağlar. Vazifesini bitiren gözyaşı, gözümüzün iç kısmında; alt ve üst kapakta bulunan iki delik vasıtası ile burun ve boğazımıza akar.

Bebeklerde Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı

Bebeğin gözyaşı kanallarının anne karnındayken tam açılmamasından meydana gelir. Bebekte sürekli olarak göz yaşarması, çapaklanma, burun kökünün yan tarafında şişme ve bu şişe basıldığında göze iltihap gelmesi gözlemlenir.

İltihaplanma var ise tedavide antibiyotikli damla ve merhemler verilir. İltihap geçtikten sonra doktorunuzun size göstereceği masaj çok önemlidir. Hastaların büyük kısmında masaj ile ilk bir yıl içinde gözyaşı kanalı açılır. Masaja rağmen bir yıl içinde açılmayan tıkalı kanala sondalama denen işlem yapılır. Birinci sondalamayla da kanal açılmazsa 2-3 ay sonra ikinci sondalama yapılır. Bu tedavilerle hastaların %99 oranında tedavi sağlanmış olur. Bu tedavilere rağmen kanal hala açılmamışsa 3 yaşından sonra dakriyosistorinostomi denen ameliyat yapılmalıdır.

Yetişkinlerde gözyaşı kanalı tıkanıklığı

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı kadınlarda daha sık görülür. Devamlı göz yaşarması, iltihaplanma, burun kökünde şişlik ve zaman zaman gözyaşı kese apsesi oluşumu vardır. Yetişkinlerde gözyaşı kanalı tıkanıklığının tek tedavi yönteminin ameliyat olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Tufan Evciman; “Ameliyatlar açık ameliyat, burun içinden yapılan kapalı ameliyat ve MULTIDIODE DCR LAZER tekniği ile yapılan ameliyat olarak üç şekil de yapılır. MULTIDIODE DCR LAZER diğer tekniklere göre bir takım avantajları mevcuttur. Lokal anestezi ile yapılır. Yaklaşık 8-10 dakika sürer, işlemde herhangi bir kesi, dikiş yara izi veya kanama yoktur. Hasta ertesi gün günlük yaşamına devam eder. Daha önce gözyaşı kanalından ameliyat olmuş ancak sonuç alamamış hastalar için de uygundur.” diyerek sözlerini noktaladı.