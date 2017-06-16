Kadınların göğüs estetiğinden beklentileri neler?

Doğuştan küçük göğüslü kadınlardan çocuk doğumuna kadar vücutlarında bitmek bilmeyen değişikliklerin yanı sıra sorunlara bir de menopoz eklenince her yaştan kadın göğüs estetiğine karar verebiliyor. Orta yaş kadınlarının göğüs büyütme nedenleri daha genç olan kadınlarınkinden farklıdır.

Her yaştan kadının göğüs estetiğinden beklentileri farklıdır

20-25 yaşındaki genç kadınlar çoğunlukla yetersiz göğüs gelişmesi nedeniyle estetik cerrahiye başvuruyorlar. Başka bir deyişle vücut gelişimlerini tamamladıklarında göğüs boyutlarından hoşnut kalmayıp daha dolgun, daha şekilli, daha doğal bir görüntü elde etmek istiyorlar.

40’lı yaşlar ve sonrasında ise dile getirilen problemler genellikle yaşla alakalı değişimler oluyor. Yaşlanma, göğüste kendini hacim kaybı ve göğüs dokusunda gevşeme nedeniyle sarkma olarak gösterir.

İlerleyen yaşlarda birçok kadın göğüs implantı için aile kurmayı ve çocuk doğurmayı bekliyorlar. Bunun ana nedeni ise çocuk sahibi olduktan sonra bebeği emzirememe kaygısıdır. Ancak günümüzde göğüs implantının emzirme üzerinde olumsuz etkide bulunduğu nadir görülmektedir. Yetenekli ve tecrübeli bir cerrah tercih ederek önemli bir problemin ortaya çıkmasını önlemek mümkün. Bu nedenle çocuk sahibi olmadan önce implant yaptırmakta sakınca yoktur.

Göğüs estetiği ile ilgili kaygılar nelerdir?

40 ve üstü yaş birçok kadın göğüs implantı yaptırmanın mamografiye engel olacağından endişe ediyorlar. Mamogram ve diğer meme görüntüleme testleri söz konusu olduğunda göğüs implantları oldukça güvenlidir. Bunun nedeni implantların kas dokusu altına konularak meme dokusundan ayrı tutulmasıdır. İmplant sahibi kadınların görüntüleme işlemi başlamadan önce mamografi teknisyenine durumlarından bahsetmeleri yeterli olacaktır.

Op. Dr. Güncel Öztürk: Bunun dışında dikiş izi ve doğal görünüm de en yaygın endişeler arasındadır. Meme estetiğinde dikiş izleri memenin doğal kıvrımlarına gizlendiği için bir anda göze çarpan bir dikiş izi olmaz. Zamanla belli belirsiz bir hal alır. Göğüslerin yeni şekli ve boyutu belirlenirken 3D tasarım cihazlarından faydalanılır. Kişinin genel vücut ölçüleri ve şekli üzerinden en uygun implant tipi ve boyutu belirlenir. Yine kişinin var olan meme dokusuna göre implantlar kas altı ya da kas üstü yerleştirilebilir. Eğer göğüslerde sarkma varsa meme kaldırma ve meme büyütme estetiği bir arada gerçekleştirilebilir. Göğüslerinizde şekil bozukluğu varsa alanında uzman bir estetik cerrahtan destek alabilirsiniz.