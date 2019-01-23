Meme büyütme estetiği nedenleri

Meme büyütme operasyonu silikon jel implantları, salin implantları veya bazı durumlarda yağ transferi kullanarak meme boyutunu artırır veya onarır. En popüler ve en sık yapılan estetik cerrahi prosedürlerinden biri olan meme büyütme; şekillerini dengelemek, boyutunu artırmak veya eski haline getirmek isteyen kadınları memnun etmede uzun ve başarılı bir geçmişe sahiptir.

Meme büyütme estetiği ne zaman düşünülmeli?

Daha iyi orantılı veya daha çekici bir boyut istiyorsanız. Kıyafetlerinizin daha iyi oturmasınız istiyorsanız. Hamilelik, kilo kaybı veya yaşlanma göğüslerinizin boyutunu ve şeklini etkilemişse. Göğüslerinizden biri diğerinden daha küçükse göğüsleri daha simetrik hale getirmek için.

Meme büyütme estetiğiyle ilgili bilinmesi gerekenler

Meme büyütme estetiğinin birçok avantajı vardır. Büyütme, ideal bir rakam elde etmek için uzun vadeli bir çözümdür. Kıyafetlerde ve mayolarda daha iyi görüneceksiniz. Daha genç görünümlü bir şekle sahip olacaksın.

Meme büyütme estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler arasında ise şunlar vardır: Göğüs implantının şekli ve boyutu vücuda uygun olacak şekilde seçilmelidir. Bunun için günümüzde 3D tasarım cihazı ve görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. Kişinin kendi vücut ölçüleri üzerinden en ideal boyut ve şekle ameliyattan önce hastayla birlikte karar verilmektedir.

Aynı şekilde uygulanacak teknik de doğru bir şekilde seçilmelidir. Kas altı ya da kas üstü yerleşim yapılabilir. Temassız meme estetiği ile daha minimal kesi ve daha yüksek bir hijyen sağlanabilir.

Meme büyütme prosedürü nasıl yapılır?

İmplant kullanan meme büyütme işleminde, cerrahınız bir kesi yapar, göğüs dokusunu kaldırır, göğüs / göğüs bölgesinde bir cep oluşturur ve cebe bir implant yerleştirir. Meme büyütme için ek bir seçenek de liposuction ile yağ içeren vücut kısmından (karın, uyluk gibi) kendi yağınız alınarak göğüslerinize transfer edilmesidir.

Anatominiz ve cerrahınızın önerileri de dahil olmak üzere birçok faktör, meme implantınızın nasıl yerleştirildiğini ve konumlandırıldığını belirleyecektir. Göğüs implantları pektoral kasın üstüne veya altına yerleştirilir. İmplantın pektoral kasın altına yerleştirilmesi mamografi ve emzirmeye daha az etki edebilir.

Meme büyütme ve tüm meme implantlarına yönelik cerrahi teknikler sürekli olarak rafine edilmekte ve işlemin güvenliği ile güvenilirliği artırılmaktadır. Meme estetiği hakkında daha ayrıntılı bilgilendirme için alanında uzman bir estetik cerrahla görüşmelisiniz.

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