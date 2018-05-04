Kalsiyum yüksekliği (Hiperkalsemi) ve Tedavisi

Başta kemik ve diş sağlığı olmak üzere, kalsiyumun bütün hücreler için gerekli olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Endokrin Uzmanı Prof. Dr. Nesibe Andıran, eksikliği kadar fazlalığının da şikayetlere sebep olabileceğine ve çocuklarda rastlanan kalsiyum dengesizliğinin mutlaka araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kalsiyum ve Önemi

Hücrelerin birbirleriyle haberleşmesi, kalp dahil olmak üzere kasların işlevlerini yerine getirmesi, kanın pıhtılaşması, kemiklerin dayanıklılığı ve daha pek çok hayati fonksiyon için kalsiyum olmazsa olmazdır. Çocuklarda kalsiyum eksikliği kemiklerin zayıf kalmasına, büyüme bozukluklarına, diş çürümelerine ve kayıplarına sebep olur.

Kan tahlillerinde yüksek çıkan kalsiyum değerleri, çocuğun güçlü bir kemik yapısına sahip olduğunu değil, tersine kemiklerindeki kalsiyumun azaldığını gösterir. Çünkü vücuttaki kalsiyumun tamamına yakın bölümü kemiklerde bulunur. Kanda da sıvı halde az bir miktar kalsiyum vardır. Kalsiyumun kanda yüksek miktarda bulunması, kemiklerdeki kalsiyumun azaldığına işaret eder. Bunun da pek çok farklı sebebi olabilir. Çocuklarda yüksek kalsiyum, böbrek taşlarına, damarlarda ve kaslarda kireçlenmelere sebep olur.

Hiperkalsemi Nedir? Hiperkalseminin Sebepleri Nelerdir?

Hiperkalsemi kanda bulunan kalsiyum miktarınının normalden yüksek olmasıdır.

Vücudumuza besinler yoluyla aldığımız kalsiyumun dengesini bağırsaklar, iskelet ve böbrekler sağlar. Bu iş için gerekli olan temel hormonlar ise paratiroid hormonu ve D vitaminidir. Paratiroid bezi sürekli olarak kandaki kalsiyum seviyesini kontrol eder. Miktar düşükse paratiroid hormonu salgılayarak, kemiklerde bulunan kalsiyum stoklarından bir miktar kana gönderilmesini sağlar. Aynı anda sindirim sisteminin daha fazla kalsiyum emmesini ve idrarla da daha az kalsiyum atılmasını sağlayarak kandaki kalsiyum miktarını artırmaya çalışır. Eğer kanda kalsiyum yüksekse bu kez de bu miktarı düşürmek için girişimlerde bulunur.

Hiperkalsemi Belirtileri;

Çok su içmek,

Sık idrara çıkmak

Bulantı ve kusma,

Büyüme geriliği,

Aşırı yorgunluk, bitkinlik

Kemik ağrıları,

Böbrek taşları

Yüksek tansiyon,

Kalpte ritim bozukluğu

Kabızlık

Özellikle süt çocuğu döneminde genetik hastalıklar (idipathik infantil hiperkalsermi,..vs..), çocukluk çağında sıkça kullanılan bazı ilaçlar ve besin takviyeleri (D vitamini fazlalığı, A vitamini fazlalığı,..vs..) hiperkalsemi sebepleri arasında yer alır. Çocukluk çağında nadir olmakla birlikte hiperkalsemi bulgusu olan çocuklarda paratiroid beziyle ilgili bir bozukluk (hiperparatiroidi) da değerlendirilmelidir.

Hiperkalsemi Tedavisi

Kandaki kalsiyum değerlerinin yüksek tespit edilmesi halinde, bunun sebebinin bulunması ve buna yönelik tedavi uygulanması gerekir. Bol hidrasyon yapılır, gerekirse damardan sıvı takviyesi ve kalsiyum attırıcı ilaçların kullanılması da uygulanan tedaviler arasındadır.