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  3. 22 Haziran 2020 00:58

Kan grupları ile Kovid-19 arasındaki bağ kanıtlandı!

Çin’deki sağlık kuruluşlarında, ABD’deki Columbia Üniversitesi’nde ve İran’daki Mazandaran Üniversitesi’nde bağımsız araştırmalarda bulunan bilim insanları, kan grupları ile Kovid-19’un ağırlık derecesi arasındaki bağı doğruladıkları açıkladı.

Kan grupları ile Kovid-19 arasındaki bağ kanıtlandı!
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Rossiyskaya Gazeta’nın The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya dayandırdığı habere göre Çinli, ABD’li ve İranlı bilimciler insanların kan grubu ile Kovid-19’un ağırlık derecesi arasındaki bağı doğruladı.

Araştırmacılar, ‘A’ kan grubu taşıyıcılarında koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle Kovid-19’u ağır geçirme riskinin en yüksek olduğu sonucuna vardı. Bununla birlikte ‘B’ ve ‘AB’ kan grubunun hastalığı ağır geçirme riskinin ‘A’ grubuna göre daha düşük, ancak ‘0’ grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı.

Uzmanların, “Kan grubunun etkisi, incelediğimiz risk faktörleri (yaş, cinsiyet, hipertansiyon, diyabet, aşırı kilo, kronik kardiyovasküler hastalıklar ve akciğer hastalıkları) ile açıklanmıyor” şeklindeki açıklamasından kronik hastalıkların Kovid-19’un ağırlık derecesine etkisinin araştırılmadığı anlaşıldı.
 
 
 

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