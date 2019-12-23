Kanser hastalarına yargıdan müjdeli haber! O ilacı artık SGK ödeyecek!

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul’da yaşayan Raşit Doğan Enhoş (62), iki yıl önce mesane kanserine yakalandı. Enhoş kemoterapi tedavisi görse de hastalık 2018’de akciğerine sıçradı. ‘Akıllı ilaç’ kullanmaya karar verdi. Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile 21 günde bir, altı şişe ilaç kullanması kararlaştırıldı. Fiyatı 11 bin 500 TL olan ilaç, Enhoş’a iyi geldi. Ancak iyileşebilmesi için 2-3 yıl ilacı kullanması gerekiyordu. Emekli maaşıyla geçinip kirada oturan Enhoş, yakınlarının yardımlarıyla 7 kür tedavi gördü. Toplamda 80 bin 500 TL ödedi. Avukat kızı Dilşat Enhoş, ilacın karşılanması için SGK’ya başvurdu. SGK “Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almıyor” dedi. Enhoş da 30 Ekim’de Ankara 37’nci İş Mahkemesi’nde SGK aleyhine dava açtı.

Enhoş dilekçesinde, Sağlık Uygulama Tebliği’ni (SUT) dayanak gösterdi. Enhoş, tebliğe göre bakanlıkça onaylanan endikasyon dışı ilaç masrafının kurum tarafından karşılanacağını savundu. Mahkeme aynı gün ihtiyati tedbir kararı verdi ve ilacın tedavinin sonuna dek SGK tarafından karşılanmasına hükmetti. SGK, geçmişe dönük olarak Enhoş’a ödeme yaptı. Ancak ilaç depolarına satışta iskonto ve kesinti yapmayı öngören Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4’üncü maddesi işletilerek, 9 kez alınan ilaç için toplamda 72.125 TL iade edilirken, 31.325 TL ise kesilmiş oldu. Enhoş, bu kesintinin yasal olmadığını belirterek yargıya başvurdu. Ankara 37’inci İş Mahkemesi, 18 Aralık’ta herhangi bir kesinti yapılmadan ilaç ücretinin ödenmesine hükmetti.

ONA DA ÖDEYECEK

Gaziantep‘te yaşayan Abdülkadir Kaya ise 2016’da beyin kanserine yakalandı. Ameliyatla tümörü temizlendi. Kemoterapiye başlandı ve ilaç aldı. Mart 2019’da bir başka ilaç da tedavisine eklendi. Kaya, her birini 6 kez kullanılması gereken ilaçların iki alımı için ücret ödemedi. Ancak üçüncüsü için başvurunca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), olumsuz yanıt verdi. Yanıtta, BCNU’nun tek başına kullanılması gerektiği, Altuzan’ın karşılanmayacağını bildirdi. Altuzan için üç kez 7500 TL ödedi. Kaya’nın avukatı Aslıhan Şahin Ata, Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre iki ilacın da tedavide ilerleme olması halinde SGK tarafından karşılanacağını belirterek Ankara 9’uncu İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, “Hastalığın ileri seviyede ve bu işlemin sağlık hakkına ilişkin olması” nedeniyle 19 Kasım’da yürütmeyi durdurdu.