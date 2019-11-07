Kanser tedavisinde büyük adım! Metastas durduruldu

ABD'li bilim insanları, CEMIP proteininin kan damarlarıyla yerleşik bağışıklık hücrelerinin, kanser hücrelerinin beyne yayılmasına yardımcı olan enflamatuar moleküllerini üretmeye teşvik ettiğini tespit etti. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin, bu proteinin bloke edilmesinin, metastazların beyne yayılmasını önlediği aktarıldı.

Medical Xpress’in haberine göre New York merkezli Weill Cornell Medicine sağlık merkezi ve Presbyterian Hastanesi’nden bilim insanları, CEMIP proteininin kan damarları ile yerleşik bağışıklık hücrelerinin, kanser hücrelerinin beyne yayılmasına yardımcı olan enflamatuar moleküllerini üretmeye teşvik ettiğini tespit etti.

Hayvan deneylerinin, bu proteinin bloke edilmesinin, metastazların beyne yayılmasını önlediğini gösterdiği aktarıldı.

Kansere bağlı ölümlerin büyük kısmının, kanser hücrelerinin diğer organlara yayılmasından kaynaklandığı vurgulanan haberde, en tehlikeli vakalardan birinin beyin metastazı olduğu ifade edildi.

Bilim insanları, CEMIP üzerindeki kontrolün, kanser tedavisine yardımcı olacağını düşünüyor.



