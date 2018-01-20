Kanserde erken teşhis için çığır açacak kan testi

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir kan testi, 8 kanser çeşidini tespit ediyor. Bilim insanları, bu testle birlikte tıbbın en büyük hedeflerinden biri olan, "kanser için evrensel test"e bir adım daha yaklaşıldığı yorumunu yaptı. ABD'li uzmanlar, amaçlarının yıllık bir test tasarlayarak kanseri erken bir evrede teşhis etmek ve böylece binlerce kişinin hayatını kurtarmak olduğunu belirtiyor.

1005 HASTADA DENENDİ

Tümörler mutasyona uğramış DNA'larının ve proteinlerinin küçük izlerini kan akışına salıyor. "Kanser Arama" (The Cancer Seek) testi, genellikle kanserlerde ortaya çıkan 16 gendeki mutasyonlara ve 8 farklı protein salınımına bakıyor. Yumurtalık, karaciğer, mide, pankreas, yutak, kolon, akciğer ve meme kanseri olan, daha diğer dokulara hastalıkları sıçramamış 1005 hastada bu test denendi. Test genel olarak kanser vakalarının yüzde 70'ini tespit etti.

'HEYECAN VERİCİ'



Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Okulu'ndan Dr. Cristian Tomasetti, "Erken teşhisin bu alanı çok hayati ve sonuçlar heyecan verici. Kanserin ölümlülüğü üzerinde inanılmaz bir etkisi olabilir" dedi. Tomasetti, kanserin mümkün olduğunca erken teşhis edilmesinin hastalığın tedavisini kolaylaştırdığını hatırlattı. Araştırılan 8 kanserden 5'inin erken teşhis için tarama programı yok. Pankreas kanserinin çok az semptomu olduğu için geç teşhis ediliyor ve 5 hastadan 4'ü teşhisin konulduğu yıl hayatını kaybediyor. Test, şimdi kanser teşhisi konmamış kişilerde uygulanıyor.

MUTASYONLU DNA İÇİN ÖNEMLİ



Ne ölçüde işe yaradığının ise bu testlerin ardından belli olması bekleniyor. Science dergisinde yayımlanan bu araştırma hem mutasyona uğramış DNA'yı hem de proteinleri tespit etmesi açısından çok önemli. Daha çok sayıda mutasyona uğmış DNA'nın ve proteinin analiz edilmesi daha geniş bir yelpazede kanser türünün tespit edilmesini sağlayacak.