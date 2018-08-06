Kansere karşı mucizevi tedavi yöntemi

Avusturalyalı biliminsanları, kanser hücrelerini durdurmaya yarayan yeni bir madde geliştirdi. Nature dergisinde yayınlanan makalede uzmanlar, geliştirdikleri maddenin kanser hücrelerinin gelişiminde önemli rol oynayan KAT6A ve KAT6B proteinlerini etkilediğini belirtti.

FARELERDE İŞE YARADI

Laboratuvarda madde ile kanserli fareler üzerinde yapılan testlerde söz konusu madde ile bu proteinler etkisiz hale getirildi ve farelerin ömürlerinin 4 kata kadar uzadığı gözlendi. Madde sağlıklı DNA’ya zarar vermeden ayrıca kanser hücrelerinin üretimi ve yayılmasını önledi.

Sputnik’in haberine göre, günümüzde kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi yöntemler kanser hücrelerini ortadan kaldırırken, sağlığa ciddi zarar veriyor. Nitekim hastaların saçları dökülüyor, bağışıklıkları düşüyor ve doğurganlıkları zarar görüyor. Ancak yeni madde kanser hücrelerinin diğer hücreler arasına girmesini önlüyor. Hücreler ölmese de diğer hücrelerle bir araya gelemediğinden çoğalamıyor. Diğer bir deyişle kanserli hücre ‘sonsuz bir uykuya yatırılıyor.’

