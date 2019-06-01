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  4. 01 Haziran 2019 13:01

Meme kanseri tedavisinde yeni yöntem

Sağlık sektöründen iyi haber: Artık meme kanserinde bulunan yeni tedavi yöntemiyle daha kısa sürede tedavi biterken daha fazla hasta da tedavi olabilecek.

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Meme kanseri, çağımızın hastalıklarından kanserin en çok rastlanan türlerinden biri. Çok zorlu ve uzun süren bir tedavi süreci olan hastalığa yakalananlar, en çok tedavi sürecinde yaşamlarının değişmesinden şikayetçi fakat meme kanseri tedavisi için  uygulanmaya başlanan bir yöntem, hastaların bu endişesini ortadan kaldırabilir. 

Bu yeni yöntemle radyoterapi memenin tamamına değil, tümörün alındığı küçük bölgeye yoğun şekilde uygulanıyor, üstelik süresi de çok kısa. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre meme kanserinin yüzde 80 oranında aynı noktada nüksetmesinden yola çıkılarak yapılan araştırmalar da bu yöntemin, tüm memeye radyoterapiyle aynı etkiyi yapabileceği görüşünde.

Amerikanın Sesi'nden Pınar Sayar Kızılçalı'nın haberine göre, bu yeni yöntemle daha kısa sürede tedavi biterken daha fazla hasta da tedavi olabilecek.

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