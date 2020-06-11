Normalleşme sürecinde kanser hastaları için kritik uyarı

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Karanlık, bu konuda merak edilenleri ve uyulması gereken önemli kuralları şöyle anlattı:

Sözcü gazetesinden Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre kanser hastaları bu virüs ile enfekte olduğunda hayati tehlike riskleri arttı. Normal dönemde şikayeti olmayan kişilerde rutin taramalar sayesinde yüzde 10-25 arasında vaka tespit edilirken, Covid-19 salgını ile birlikte vakalar durma noktasına geldi.

TARAMA YAPILMALI

Gelecek dönemde kanser tanısı konamayan kişilerin ileri evre kanser vakası olma riski var. Tarama sayesinde yakalanan erken evre kanser vakaları salgında yok olmadı sadece tarama yapılamadığı için tanı konması ertelendi. Normalleşme ile birlikte rutine dönüp, bir an önce taramalara tekrar başlamak gerekiyor.

HAYALET TAŞIYICILAR ARAMIZDA DOLAŞIYOR

‘Yeni Normal' süreci asla Covid-19 pandemisi bitmiş olarak algılanmamalıdır. Kısıtlamalarla, karantinalarla bulaşma sıklığı kontrol altına alındı, hasta sayısının bir anda yükselmesi engellendi. Ancak belirti göstermeyip virüs taşıyıcısı olan hayalet taşıyıcılar hâlâ aramızda dolaşıyor ve bulaştırma riskleri hâlâ var. Tehlike devam ediyor, tedbirler ilk günkü gibi uygulandığı takdirde toplum olarak bu sürecin üstesinden gelebiliriz. Yeni normal-kontrollü temas olmalı. Çünkü henüz Covid-19'un etkisini azalttığı ve daha az kişiye bulaşacak şeklinde bir araştırma sonucu yok.

MUTLAKA MASKE TAKIN



Tedavisi tamamlanmış kişilerin; herkesin dikkat ettiği noktalara özen göstermesi yeterlidir. Tedavisi süren hastalar ise kanser tedavisi bağışıklık sistemini baskıladığı ve Covid-19 da bir enfeksiyon hastalığı olduğu için yakalanma riskleri daha yüksektir. Bu nedenle kanser hastalarının mutlaka maske takmaları, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekir. Hastalar, AVM ve kuaförlerden uzak durmalı, gereksiz seyahat yapmamalıdır. Temiz ortamlarda bulunmalı, kapalı alanlarda sık sık pencere açarak ortamı havalandırmalı ve yüzey temizliklerine özen göstermelidir. Çok kullanılan eşyaların özellikle de cep telefonu hijyenine dikkat etmelidir.