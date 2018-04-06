Prostat kanserini immunoterapi ile yendi

68 yaşındaki sağlık memuru emeklisi İbrahim Kahya bir buçuk yıl önce yakalandığı prostat kanserini İmmunoterapi ile yenmeyi başardı. Çalışma hayatına yeniden döndüğünü ifade eden Kahya, günde 3 saat yürüdüğünü ve hiç asansör kullanmadığını belirtti. İbrahim Kahya yaşadığı zorlu süreci şöyle anlattı.” Hastalığım yanma, idrara zor çıkma gibi şikayetlerle başladı. Bundan bir buçuk yıl önce de prostat kanseri tanısı kondu. Çok sıkıntılı bir süreçti benim için. Çok ciddi ağrılarım olduğu gibi tuvalet sorunundan dolayı neredeyse dışarı çıkamaz hale gelmiştim. Buna tabi ister istemez kanser psikolojisi de eklendi. İki, üç ay kendimi eve kapattım. Bu süre zarfında üroloji doktorumun kontrolünde tedavilerim ve kemoterapiler başladı. Eş zamanlı olarak da immunoterapi almaya başladım. İmmunoterapi beni çok rahatlattı. Ağrılarım geçti yaşam kalitem yükseldi. Bu süre zarfında ailemin ve dört torunumun desteği bana yeniden güç verdi. Hastayım diye kendimi eve kapatmamam gerektiğine karar verdim. Torunlarımın mürüvvetini görmek için yaşamam gerekiyor dedim. Tabi bir de işim bana can suyu oldu. Emekliyim ama kardeşimin işinde ona destek oluyorum, kunduracılara malzeme götürüyorum. Toplu taşıma ile her gün işime gidip geliyorum. Günde en az 3 saat yürüyorum. Asansör hiç kullanmıyorum merdiven çıkmayı tercih ediyorum. Doktorum Ülkü hanımın immunoterapi tedavisi kapsamında verdiği diyet programı var onu hiç aksatmıyorum, tedavimi harfiyen uyguluyorum. Gerçekten çok iyiyim. 68 yaşında yeniden yaşama şansı yakalamış hissediyorum kendimi” dedi.

Erkekler 40 yaşından sonra rutin muayenelerini atlamamalı.

Hastanın durumunu değerlendiren ve tedavi sürecine değinen İç hastalıkları ve İmmunoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez,” Prostat kanseri erkeklerde en yaygın görülen kanserlerden biri. Tüm erkekler risk altında diyebiliriz bundan dolayı 40 yaşından sonra ailede kanser hikayesi olsun ya da olmasın rutin muayenelerin başlaması gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Öte yandan İmmunoterapiden bahsetmek gerekirse; kişiye özel immunoterapi ile yaptığımız vücudu eğitmek, onarmak ve doğruyu göstermektir çünkü kanserin temeldeki problemi, bağışıklığın kanser hücresini tanıyamamasından ve yok edememesinden kaynaklanıyor. Normal bir bünyede de kanser hücreleri her gün üretiliyor ama biz tanıdığımız için, normal akyuvarlara sahip olduğumuz için bu kanser hücrelerini yok ediyoruz. Ama kanser hastalarında bu yok edilemediği için tümörler ve metastazlar oluşuyor. Duyarsız bir bağışıklık var, bu duyarsız bağışıklığı tekrar duyarlı hale getirmek gerekiyor. Burada da kişiye özel immunoterapi devreye giriyor. Kişinin bağışıklık sistemi sorunu ne? Bunun net olarak ortaya konması gerekiyor. Buna göre de bağışıklık sistemi tekrar yapılandırılıyor. İsrail, Amerika ve Dünyanın çeşitli merkezlerinde uygulanan aynı protokol uygulanıyor bizde de. Detaylı bir muayene ve tahliller yapılıyor. Buradan çıkan sonuca göre tanılar konuluyor ve tedavi kişiye özel planlanıyor. İbrahim bey geldiğinde ciddi anlamda böbrek semptomları vardı. İdrar yolu semptomları vardı, ağıları çok fazlaydı. Bunların düzeltilmesi acil önem arz ediyordu. Ona yönelik tedavisine başladık. Prostat enzimleri çok yüksekti vücutta çok ciddi bir iltihap vardı. Bunların bir an önce düzeltilmesi gerekiyordu. Diğer hastalardan daha hızlı bir şekilde yanıt verdi tedaviye. Bağışıklığı çok güzel ve çok kolay yanıt verdi. Çok kısa bir sürede PSA değeri 240’lardan sıfıra düştü. Bu da vücuttaki iltihabın çok ciddi anlamda aşağı çekildiğinin hastalığı yenmeye başladığının bir göstergesiydi. Tedavide bağırsak düzeltildi, bağışıklık düzeltildi. İdrar çıkışı normale döndü, sosyal yaşantısına, işine yeniden döndü. Çok uyumlu bir hastaydı. İlaçlarını çok düzgün kullandı diyetini çok iyi uyguladı. Aile de çok bilinçliydi. Kanserin evresi yok edildi bu çok önemli. Kuyruk sokumu metastazı oluşmuştu o tamamen yok edildi, prostatında küçülme oldu. 6 ay daha tedavisine devam edeceğiz. Bu süre zarfında aşı tedavisine başlanacak ve kemik iliğindeki yanlış giden hücreler zayıfsa onları tekrar gözden geçireceğiz. Hücresel mi yoksa hormonel bağışıklığı mı daha zayıf ona bakıp aşı planını yapacağız. Kemik iliğini pekiştirmek için aşı tedavilerini yapacağız” şeklinde bilgi verdi.