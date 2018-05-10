SGK'dan kanser ilacı müjdesi: 18 ilaç daha ödeme listesinde

Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan 18 kanser ilacının parası SGK'nın geri ödeme listesine dahil edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'ni değiştirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, akciğer kanseri, multiple skleroz, ankilozan spondolit ve uyku apnesi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, ödeme listesine alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2017 yılının ikinci yarısından itibaren ödeme listesine alınan ilaç sayısının 100'e ulaştığını söyledi. Bu ilaçların önemli bir bölümünün yurtdışından temin edildiği belirtildi.

LİSTEYE 18 İLAÇ EKLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi gazete de yayınlanan Sağlık uygulama tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilaç geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan sağlık uygulama tebliğinde Listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS), Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır." denildi.

Açıklamada geri ödemeye alınan ilaçlar ve kullanım alanları şu şekilde sıralandı:

"VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)

XALKORİ: Akciğer kanseri

TAGRİSSO: Akciğer kanseri

ALECENSA: Akciğer kanseri

ZYKADIA: Akciğer kanseri

IRESSA: Akciğer kanseri

SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması

OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)

NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)

DOPADEX: Parkinson hastalığı



Böylece 2017 yılının 2. Döneminde itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığı yurt dışından temin edilen ilaçlardı."