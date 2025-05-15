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Kanserin erken teşhisinde yapay zeka devrimi

Kanserin erken teşhisinde yapay zeka devrimi
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Sağlık Bakanlığı, yapay zekanın yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kısa adı 'MM Tarama Sistemi' olan 'Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi'nin ilk çalışmaları, 2016 yılında başladı. 2024 yılında ise bu çalışmalarda yapay zeka kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 1 milyondan fazla mamografi görüntüsü bu kez algoritma tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda şüpheli bulgular yüzde 90'a yakın doğruluk payı ile tespit edilerek önceliklendirildi. Radyoloji uzmanlarının da incelemesiyle birlikte söz konusu hastalar, MHRS üzerinden hekimlere yönlendirildi. Böylelikle hastaların tedaviye erken erişimi sağlandı ve hastaların yaşam kalitesi artırıldı. Erken evrede hastalığı teşhis edilen kişiler daha az cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğu için hastalar üzerindeki ekonomik ve psikolojik yük azaldı. Tedavi maliyetlerinde de önemli ölçüde düşüş sağlandı.

MM Tarama Sistemi; 2016 yılında tarama mamografilerinin raporlanması, ulusal bir sistem üzerinde arşivlenmesi, çekim ve rapor kalitelerinin artırılması, istatistiklerinin tutulması ve toplum tabanlı olarak işleyişin düzenli bir yapıda sürdürülmesi amacıyla hayata geçirilmişti. 

DHA

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Etiketler yapay zeka kanser erken teşhis
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