Karın Şişkinliği Belirtileri

Genellikle, sağlık açısından ciddiyet oluşturmayan nedenlerden ötürü geliştiği için bir süre sonra kendiliğinden geçmektedir. Sağlık sorunları nedeniyle gelişmesi durumunda, başka belirtilerle birlikte oluşabilmekte ve asıl neden tedavi edilmeden uzun bir süre boyunca devam edebilmektedir.

Karın şişkinliği nasıl anlaşılır? Karın şişkinliği farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Halk arasında pek çok belirti karın şişkinliği ile tanımlanırken, genel olarak aşağıdaki içermektedir:

· Karındaki gerginlik hissi

· Karın basıncında hissi

· Karın şişkinliği hissi

Şişen karın beraberinde başka belirtilere de yol açabilmektedir. En yaygın olanları şunlardır:

· Karın ağrısı

· Nefes darlığı

Karın şişkinliği nedeniyle nefes darlığı çekilmesinin nedeni, karında oluşan şişkinliğin akciğer ve diyaframa baskı yapmaya başlamasıdır. Neticesinde kişi nefes almakta zorluk çekmektedir.

Karın şişkinliği genellikle diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkmaktadır çünkü sindirim sisteminde gelişmiş olan bir problem karın şişkinliğini tetikleyebilmektedir. Bu durumda, oluşabilecek diğer belirtiler ise şunlar olabilmektedir:

· Gaz

· Geğirme

· Kabızlık

· İshal

· Mide bulantısı

· Kusma

· Ateş

· Yorgunluk ve bıkkınlık

· Göz bebeklerinin ve cildin sararması, sarılık

· Kilo kaybı

· İştah kaybı

· İdrara çıkma sıklığında azalma

Abdominal distansiyon yani karın şişkinliğinin tanısı için tüm belirtilerin çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin, hasta zaten çok kilolu ya da obez ise ya da büyük öğünlerle hızlı yemek yeme gibi yeme alışanlıklarında bir problem varsa, karın şişkinliği bunları dikkate alarak değerlendirilmektedir.

Karın şişkinliği genellikle uzun süre devam ettiği zaman bir problem olarak değerlendirilmek ve altında yatan sağlık sorunu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, oluşan belirtiler bir süre boyunca takip edilmektedir.

Hazımsızlık Belirtileri

Karın şişkinliği hazımsızlığın en sık görülen belirtilerinden biri olarak ortaya çıkmakmaktadır. Hazımsızlık geliştiğinde yaşanabilecek diğer belirtiler ise şunlardır:

· Karın veya göğüs üst kısmında ağrı, doluluk veya rahatsızlık (mide yanması)

· İştah kaybı

· Hasta hissetmek

· Gaz

Hazımsızlığın nedenine bağlı olarak, belirtiler de çok hızlı bir şekilde gelebilmekte, gidip gelebilmekte veya uzun süre ya da düzenli bir şekilde devam edebilmektedir.

Aşağıdaki belirtilerin ve faktörlerin bulunması durumunda acil tıbbi yardım alınması gerekmektedir:

· Açıklanamayan kilo kaybı

· 55 ve üstü bir yaştaysanız ve açıklanamayan ya da devam eden hazımsızlık belirtileri yaşıyorsanız

· Şiddetli ağrı ya da giderek kötüleşen ağrı

· Kusarken kan görme (sadece kan lekesi olsa bile)

Kabızlık Belirtileri

Karın şişkinliği kabızlık sırasında oldukça yaygın olarak yaşanan bir belirtidir. Diğer belirtileri ise şunları içermektedir:

· Bağırsakların tamamen boşalmadığı hissi

· Karından gelen gürültülü sesler

· Gaz

· Hazımsızlık

· Nadir bağırsak hareketleri

· Sert, kuru olan dışkının çıkarken çok zorlaması

· İştah kaybı

· Göbek bölgesinde ağrı veya basınç

· Sıkışmanın bir sonucu olarak kanama

İshal Belirtileri

İshal, gevşek ve sulu dışkıları tanımlamaktadır, bu nedenle kendisi başka koşulların bir belirtisi olarak değerlendirilmektedir. Karın şişkinliğinin de bir belirti olarak geliştiği ishal durumunda aşağıdakiler de yaşanabilmektedir:

· Karın ağrısı

· Karın krampları

· Susuzluk

· Kilo kaybı

· Ateş

Kan veya akıntı, ateş, dehidrasyon bulguları, sürekli kusma, kronik ishal veya kilo verme gibi daha ciddi belirtiler ciddi bir hastalığın belirtileri olarak kabul edilmektedir.

İrritabl Bağırsak Sendromu Belirtileri

Karın şişkinliği, irritabl bağırsak sendromu belirtileri arasında sık görülen belirtilerden biridir. Diğerleri ise şöyle sıralanmaktadır:

· Bağırsak alışkanlıklarında değişme

· Karın ağrısı ve kramplar (genellikle tuvalete gittikten sonra kişi rahatlamaktadır)

· Tuvalete gittikten sonra bile bağırsakların tamamen boşaltılmadığı hissi

· Artan gaz problemi

· Rektumdan mukus geçişi

· Ani ve acil tuvalete gitme ihtiyacı

Çoğu belirti, yemek yedikten sonra daha da kötüleşmektedir. Genellikle, hastalığın en şiddetli hali 2-4 gün kadar sürmektedir ve daha sonra belirtiler düzelmekte veya tamamen kaybolmaktadır.

Çölyak Belirtileri

Çocuklarda çölyak belirtileri yetişkinlere göre daha rahatsız edici olabilmekte ve genelde glüten tükettikten sonra ortaya çıkmaktadır. Yetişkinlerde ise belirtiler belirgin ya da belirgin olmaksızın daha ciddi olabilmektedir.

Karın şişkinliği çölyak hastalığı nedeniyle çok sık ortaya çıkmaktadır. Çölyak hastalığının diğer belirtileri ise aşağıdakilerin bazılarını veya tümünü içerebilmektedir:

· Kilo kaybı

· Hazımsızlık, karın ağrısı ve sinirlilik (bu genel olabilir veya belirli gıdaların sindirimiyle ilişkili olabilir)

· Kötü kokulu gastrointestinal değişiklikler

· İshal veya kabızlık

· Mide bulantısı ve kusma

· Anemi (genellikle demir eksikliğinden kaynaklanır)

· Folik asit ve vitamin B12 eksiklikleri

· Yorgunluk ve genel zayıflık

· Düşük kalsiyum seviyelerine bağlı kas krampları

· Kabarık, kaşıntılı veya ağrılı döküntü (özellikle dizler, dirsekler, kalça ve sırtta (dermatitis herpetiformis))

Crohn Hastalığı Belirtileri

Crohn hastalığı son derece kişisel bir hastalıktır. Bu nedenle de, Crohn başlangıcı ve ilerleyişi belirtileri kişiden kişiye ve hastalığın etkilediği bölgeye bağlı olarak değişebilmektedir. Yaygın belirtilerinden biri olan karın şişkinliği dışında oluşabilecek diğer Crohn hastalığı belirtileri arasında şunlar bulunmaktadır:

· Karın ağrısı ve diyare

· Yorgunluk ve zayıflık

· Ateş

· Genel rahatsızlık hissi

· Ağız ülseri

· İştah kaybı ve kilo verme

· Anemi (kansızlık)

Belirtiler hafif olabilirken, bazı hastalarda daha da ağırlaşabilmektedir.

Tıbbi Yardım Alınması Geren Karın Şişkinliği Belirtileri

Karın şişkinliğine aşağıdakilerden herhangi biri de eşlik ediyorsa, bir doktora başvurmanız en doğrusu olacaktır:

· Şiddetli veya devam eden karın ağrısı

· Dışkının koyu renkli olması, katran görünümlü dışkı ya da dışkıda kan

· Yüksek ateş

· İshal

· Kötüleşen mide ekşimesi

· Kusma

· Açıklanamayan kilo kaybı

Karın Şişkinliği Nedir?

Tıbbi ismiyle distansiyon yani karın şişkinliği, karın bölgesinin şişmesini ya da genişlemesini tanımlayan bir durumdur. Genel olarak, iç organlara baskı yaparak şişen karın bölgesi, özellikle büyük ya da ağır yemeklerden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu tür bir karın şişkinliği, besin sindirimiyle ilgili sorunlar nedeniyle gelişmektedir.

Karın şişkinliği genellikle herkesin yaşayabileceği basit nedenlerden ötürü yaşansa da, bazı durumlarda, altta yatan başka bir sağlık sorununun bir belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, karın şişkinliğinin ne kadar ciddi olup olmadığı, diğer belirtiler de değerlendirilince tespit edilebilmektedir.

Karın Şişkinliği Tedavisi

Karın şişkinkiği nasıl geçer? Karın şişkinliği altta yatan nedene bağlı olarak tedavi edilmektedir. Uygulanabilecek bazı yöntemler ise şunlardır:

· Yemeklerden sonra sürekli olarak karın şişkinliği yaşanıyorsa, yeme alışkanlıklarını değiştirmek şişkinliğin yaşanmasını önlemeye yardımcı olabilmektedir. Mümkün olduğunca küçük öğünler yemek, hızlı yemek yememek ve iyice çiğnemek izlenebilecek yöntemlerdir.

· Karın şişkinliği gaz nedeniyle oluşuyorsa, gaz yapma özelliği olan yiyecek ve içeceklerden kaçınılması gerekmektedir. Hergün düzenli olarak egzersiz yapmak da sindirim sistemini hızlandırmaya yardımcı olmaktadır.

· İrritabl bağırsak sendromu nedeniyle oluşan karın şişkinliği söz konusu ise, hastanın stresten kaçınması ve lif açısından zengin bir diyetle beslenmesi daha doğru olacaktır.

· Laktoz intoleransı olan kişilerin, karın şişkinliğine neden olan süt ve süt ürünlerini tüketmekten kaçınması gerekmektedir.

· Sıvı birikmesi nedeniyle oluşan karın şişkinliğinde, kişi mümkün olduğunca yatak istirahatinden ve sodyum tüketiminden kaçınmalıdır.

Karın Şişkinliği İçin Hangi Doktora Gidilir?

Karın şişkinliği tanısı ve tedavisi için gastroenteroloji (sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilimdalı) bölümüne başvurulabilmektedir.