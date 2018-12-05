Kaşıntı belirtileri nedenine bağlı olarak değişse de, genel olarak oldukça rahatsız edici bir histir ve kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Kaşıntı sadece tek bir noktada gelişebilmekte ya da vücudun çok büyük alanlarını etkileyebilmektedir. Bazen hafif ve kısa bir süre için gelişen bir sorun olurken, bazı durumlarda oldukça şiddetli olabilmekte ve çok daha uzun bir süre devam edebilmektedir.

Kaşıntı nasıl anlaşılır? Kaşıntı diğer cilt sorunlarına yol açabilmekte ya da diğer cilt sorununlarının bir sonucu olarak gelişebilmektedir. Kaşıntı başlangıcı ve sonrası belirtileri ise şunları içerebilmektedir:

· Cilt üzerinde isilik

· Cilt kuruluğu

· Çatlamış bir cilt

· Cildin pul pul olması

· Kafa derisinin pul pul olması

· Cilt kızarıklığı

· Cilt üzerinde gelişen şişlikler

· Kabarcıklar

· Lekeler

Kaşıntı gündüz ve geceleri farklı şekillerde hissedilebilmektedir. Bazı durumlarda, nedenine bağlı olarak kaşıntı, gündüz daha şiddetli olabilirken, diğer koşullarda geceleri daha şiddetli olma eğilimi göstermektedir.

Kaşıntı hissini, cildi kaşımak için kuvvetli bir istek duyma şeklinde de tanımlamak mümkün olabilmektedir. Bu kuvvetli duygu nedeniyle, kişi cildi kaşımakta, çizmek ve tahriş etmektedir. Tüm bunlar cildi kaşımanın bir sonucu ortaya çıkabildiği gibi, kaşıntıdan önce gelişerek de kaşıntıyı tetikleyebilmektedir.

Bazı durumlar, kaşınmak için sadece kaşıntıyı düşünmek bile yeterli olabilmektedir. Çoğu zamanda, kişi sadece kaşınan alanı kaşımakla yetinmemekte cildin diğer alanlarını da kaşımaya devam edebilmektedir.

Kafa Derisinin Kaşınması

Kaşıntı bazen kafa derisinde ortaya çıkabilmektedir. Kafa derisinin kaşınması ağrıya da yol açabilmektedir. Çoğu insan tarafından utanç verici bir durum olarak görülen bu tarz bir kaşıntı, beraberinde pek çok belirtiyi de yol açabilmektedir. Nedenine bağlı olarak da değişen kafa derisi kaşıntısı şu belirtilere neden olabilmektedir:

· Yama şeklindeki saç dökülmesi

· Kafa derisinin kuruması

· Kafa derisinin tahriş olması

· Hafif derece bir ateş

· İçinde irin olan yaralar

· Kızarıklık

· Kafa derisinin şişmesi

· Kara derisi üzerinde beliren yaralar

Genital Kaşıntı

Hem erkekler hem de kadınlarda gelişebilen genital bölge kaşıntısının belirtileri çoğu zaman, nedenine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Ortak belirtileri ise şunları içermektedir:

· Genital bölge ve çevresinde yaralar, şişlikler, kabarcıklar, lezyonlar

· Etkilenen cildin kalınlaşması

· Tahriş veya inflamasyon

· Yanma hissi

· Pembe, kırmızı veya sarı arasında değişen renksiz bir cilt

· Cinsel organlardan akıntı

· İlişki sırasında yaşanan ağrı

· Pelvik ağrısı

· Ateş

· Lenf bezlerinin şişmesi

Vajinal Kaşıntı

Vajina kaşıntısı, vajina çevresinde gelişen ve şiddetli kaşıntıya yol açabilen bir enfeksiyondur. Bu durum genellikle, kaşıntı başta olmak üzere, akıntı ve ağrı gibi belirtilere neden olmaktadır.

Kaşıntının nedeni olan vajinal enfeksiyonun neden olduğu diğer belirtiler şunlardır:

· Şişme

· Pelvik ağrısı

· Kötü kokulu bir akıntı

· Yeşil, sarı veya gri renkte bir akıntı

· Köpüklü ve kesilmiş peyniri andıran bir akıntı

Vajinal enfeksiyon tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle, yukarıda sıralanmış olan belirtilerin yaşanması durumunda, bir doktora başvurulmalıdır.

Cilt Mantarı Kaşıntısı

Cilt mantarı söz konusu olduğunda, genellikle enfekte olmuş olan cilt alanında bir kızarıklık ve kaşıntı meydana gelmektedir. Mantarın geliştiği alan cildin normal olan alanlarına oranla pul pul dökülmeye başlamaktadır. Farklı mantar enfeksiyonu türleri genellikle farklı döküntülere neden olmaktadır. Bazıları pul pul olurken bazı tıpkı cildi inceltmiş gibi gözükmektedir.

Cilt mantarı nedeniyle gelişebilecek diğer belirtiler ise şunlardır:

· Ciltte soyulma

· Cildin çatlaması

· Enfekte olmuş alanda (kulak, ayak, tırnak, kafa derisi gibi) oluşan ağrı

· Enfekte saçların kırılması ve kaybı (saçkıran, kılkıran)

· Parmak ve ayak tırnaklarının ufalanması ve renk değişikliği (ayak mantarı)

Hamilelikte Kaşıntı

Hamilelik sırasında büyüyen göbeği çevreyen cilt genişledikçe hafif şekilde kaşıntılar hissedilmesi olası bir durumdur. Bununla birlikte, daha şiddetli olan kaşıntı, kolestaz olarak bilinen diğer bir sorundan kaynaklanabilmektedir. Kolestaz, safra kesesinde depolanan safra tuzlarının dışarı açmaması sonucu oluşmaktadır. Kan dolaşımına giren safra tuzları oldukça yoğun bir kaşıntıya neden olabilmektedir. Belirtileri ise şunları içermektedir:

· Vücudun geneline yayılmış kaşıntı ya da sadece ayak tabanlarında ve avuç içlerinde gelişen kaşıntı

· Koyu renkli idrar ve açık renkli bağırsak hareketleri

· Yorgunluk ve bitkinlik

· İştah kaybı

· Mide bulantısı

· Moral bozukluğu ve depresyona eğilimli olmak

· Uykusuzluk

· Sarılık

Hamilelik sırasında bu tür şiddetli bir kaşıntı anneyi oldukça zorlayabilmektedir. Bu nedenle, bir doktorla görüşülmeli ve uygulanabilecek tedavi yöntemleri doktorla birlikte değerlendirilmelidir.

Kaşıntı Nedir?

Kaşıntı oldukça rahatsız edici olabilen bir cilt problemidir. Pek çok neden sonucu ortaya çıkabilen bu durum, genellikle en basit şekilde cilt kuruluğunun bir sonucu olarak gelişmektedir. Özellikle, cilt yaşlandıkça daha fazla kuru olma eğiliminde olduğu için, kaşıntı da yaşlı yetişkinlerde daha çok yaşanmaktadır.

Nedenine bağlı olarak cilt kaşıntısı, cilt kızarıklığı, cilt döküntüsü, cilt tahrişi ya da cildin pul pul olması gibi diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkabilmektedir. Kaşıntının sık sık tekrarlanması ya da çok şiddetli olması, cilt kanamalarına ya da enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.

Kaşıntı Tedavisi

Kaşıntı nasıl geçer? Çoğu kaşıntı vakası ciddi değildir ve zaman içinde kendi kendine geçmektedir. Daha iyi hissetmek için aşağıda sıralanmış olan tavsiyeleri uygulayabilirsiniz:

· Soğuk kompres uygulamak

· Nemlendirici losyonları kullanmak

· Ilık su veya yulaf ezmesi banyoları yapmak

· Antihistaminik olan ilaçları kullanmak

· Kaşıntıyı tetikleyen kumaşlarda giysileri tercih etmemek

· Yüksek ısıya ve neme maruz kalmaktan kaçınmak

Kaşıntı çok şiddetli ise ya da uzun bir süre boyunca devam ediyorsa, bir doktora başvurulmalıdır. Bu durumda, nedenine bağlı olarak, diğer tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Kaşıntı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kaşıntının nedeni ve tedavisi için dermatoloji (cilt hastalıkları) bölümüne başvurulmaktadır.