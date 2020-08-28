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  3. 28 Ağustos 2020 15:27

Kediler için üretilen ilaç koronavirüs tedavisinde kullanılabilir

Kanadalı araştırmacılar, kedilerin bağırsakta başlayan ve beyne gidip ölümcül olabilen karın zarı iltihabı (enfeksiyöz peritonit) hastalığı için kullanılan birilacın koronavirüs tedavisinde etkili olabileceğini iddia etti.

Kediler için üretilen ilaç koronavirüs tedavisinde kullanılabilir
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Kanada’da Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları kediler için tasarlanmış bir ilacın insanları corona virüsten koruyabileceğini açıkladı. “GC376”  adlı ilaç kedilerin bağırsakta başlayan ve beyne gidip ölümcül olabilen enfeksiyöz peritonit (karın zarı iltihabı) adı verilen bir hastalığı tedavi etmek için kullanılıyor.

Kedi enfeksiyöz peritonitine başka bir tür corona virüs neden oluyor, ancak araştırmacıların  laboratuvar deneyleri, Covid-19'u da yok edebileceğini gösterdi.

ŞU ANA KADAR SADECE İKİ İLACIN COVİD-19'A KARŞI ETKİSİ KANITLANDI

Diğer taraftan, şu anda insanları Covid-19'a karşı iyileştirebilecek veya koruyabilecek hiçbir ilaç ya da etkili bir aşı bulunmuyor. Bu nedenle  doktorlar, işe yaradığı görülen ilaçlar hakkında kendi kararlarını vermek zorunda bırakılıyor. Pandeminin başlangııcndan bu yana sadece deksametazonun ve remdevisirin kritik Covid-19 hastalarında ölüm riskini azalttığı kanıtlandı.


“GC376”  henüz insanlarda denenmedi, ancak araştırmacılar, corona virüslere karşı bir antiviral olarak çalıştığı gerçeğinin, onu klinik deneylere sokmak için yeterli olduğunu belirterek, insan deneylerine hemen başlanması gerektiğini söyledi.

Yaptıkları çalışma kapsamında bilim insanları, kedi ilacının kedigiller enterik corona virüs (FCoV) adlı bir virüsün ürettiği bir enzimi bloke ederek çalıştığını ve bu şekilde virüsün kendini kopyalamasını durduğunu açıkladı. FCoV ise  pandemiye neden SARS-COV-2 gibi bir corona virüs ve  ikisi de benzer yapıya sahip.
 

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI DURDURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Ardından, araştırmacılar yeni tip corona virüste de aynı enzimi bulduklarında, kedi ilacını bir laboratuarda test ettiler ve aynı şekilde onun da çoğalmasını engellediğini keşfetti. GC376, Mpro adlı bir proteaz olan enzimi sakatlayarak, virüsün çoğalmasını durdurdu. Bu durum kedi ilacının Covid-19’u sonlandırarak onu öldürebileceği anlamına geliyor.

İLACIN ÜRETİCİSİ İNSANLARDA DENEMEK İÇİN FDA'YA BAŞVURDU

Bilim insanları yaptıkları çalışmayla  kedi ilacının corona virüse karşı kullanılabileceğine dair artan kanıtlara artırdığını açıkladı. Bununla birlikte Aniviv adlı ilaç şirketi “GC376”yı  insanlarda test etmek için ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) geçen haftalarda başvuru yaptı.

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kedi , ilaç , koronavirüs , korona
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