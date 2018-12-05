Kepek Belirtileri

Kepek mevsimsel olarak ortaya çıkan bir cilt problemi olabilmektedir. Çok şiddetli geçen kış aylarında ya da çok sıcak geçen yaz aylarında daha sık görülmektedir. Kepeklenme kafa derisinde ortaya çıkabildiği gibi kaşlarda ve sakalda da gelişebilmektedir. Kepek genellikle kafa derisinin kuruluğuyla bilinmektedir, ancak çok yağlı kafa derisine sahip olan insanlarda da kepek çok sık görülmektedir. Yağlı cilt, sebum üretimini teşvik etmektedir, bu da kepek için tetikleyici bir faktördür.

Kepek nedenine bağlı olarak diğer cilt problemleriyle birlikte ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte, kepeğin tetiklediği belirtiler de gelişebilmektedir. Kepek ile birlikte görülebilecek diğer belirtiler ise şöyle sıralanabilmektedir:

Kaşıntı

Kepek oluştuğunda görülen en yaygın belirti kafa derisinin kaşınmasıdır. Kafa derisinin kepeklenmesi durumunda kaşıntı olması normal bir durumdur. Bunun nedeni, pullanan cildin kaşıntı hissi yaratmasıdır. Özellikle, kış aylarında görülen kepek ortadan kalktığında, kaşıntı da beraberinde gidecektir.

Saç Dökülmesi

Kepek problemi geliştiğinde, saç dökülmesi de yaşanabilmektedir. Hangi tipte döküldüğü farketmeksizin, kepekle birlikte ortaya çıkma ihtimali yüksek olan bir belirtidir. Hergün 20-50 tel saç dökmek normal karşılanmaktadır. Kepekle birlikte ortaya çıkan saç dökülmesi ise bu orandan çok daha fazladır.

Kuru ve Mat Saçlar

Kepekle birlikte saçlar kuru ve mat bir hal alabilmektedir. Kepek, kafa derisinde bulunan yağı kafa derisinden çıkarabilmektedir. Sağlıklı yağın kaybedilmesi sonucu da saçlar kuru ve cansız bir hale gelebilmektedir. Saçları tarandığında şekil almakta zorlanmakta ve kolayca kırılmaktadır.

Sivilce ve Akne

Bu durum doğrudan kepek ya da kafa derisi ile ilgili olmasa da, kepek problemiyle birlikte bazı insanlar sivilce ve akne de geliştirebilmektedir. Yüzde gelişen bu sivilce ve akneler cildin daha kırmızı bir renk almasına yol açmaktadır. Bazı durumlarda, sivilceler ağırılı da olabilmektedir. Kepek probleminin ortadan kalkmasıyla birlikte, sivilce ve akne problemi de düzelebilmektedir.

Bağırsak Hareketlerinde Değişiklikler

Yapılan bazı çalışmalara göre, kronik kabızlık ya da irritabl bağırsak sendromu gibi bağırsak işlevlerinde meydana gelen bozukluklar, kepeğe neden olabilmektedir. Bu durumun nedeni tam olarak açıklanamasa da, pek çok hastanın bir belirti olarak kepek problemi yaşadığı gözlemlenmektedir.

Seboreik Dermatit

Seboreik dermatit ile ilişkili olduğunda ise şu şekilde ortaya çıkabilmektedir:

· Kaşıntı

· Sarı renkte pullanma ya da kabuklanma

· Kabuklu bölgelerden su sızması

· Pütürlü ve çatlamış olan kafa derisi

· Yağlı kafa derisi

· İltihaplanma

Seboreik dermatit ayrıca burun, kulak, üst göğüs, kaş ve sakal bölgesini de etkileyebilmektedir.

Doktora Başvurulması Gereken Kepek Belirtileri

Kepek, her ne kadar çok sık yaşanan ve hemen hemen herkesin başına gelebilen bir cilt problemi olsa da, bazı durumlarda bir doktora başvurulması gerekebilmektedir. Kepek için doktora başvurulması gereken belirtiler ise şunlardır:

· En az bir ay boyunca kepek önleyici şampuan kullanılmışsa, ancak buna rağmen kepek problemi devam ediyorsa

· Kepek çok şiddetli ise ya da kafa derisi çok kaşıntılı ise

· Kafa derisi kızarmış ve şişmişse

· Kepek problemi olan kişi zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahipse

Bu belirtilerin yaşanması durumunda, doktor altında yatan nedeni tespit etmek için saç derisini incelemektedir.

Kepek Nedir?

Kepek, kafa derisi üzerinde pullanma ile kendini belli eden ve oldukça yaygın olan kronik bir saç problemidir. Bulaşıcı ya da tıbbi açısından ciddi olmayan kepek, kişi için oldukça utanç verici olabilmektedir. Diğer yandan, bazı vakalarda, tedavisi de zor bir hal alabilmektedir.

Çoğu zaman kontrol altına alınabilen bir problem olan kepek, hafif vakalarda kepek karşıtı özel şampuanların günlük kullanımı ile hafifletilebilmektedir. Daha inatçı olan vakalar ise genellikle ilaçlı şampuanlara cevap vermektedir.

Kepek Tedavisi

Kepek nasıl geçer? Kepeği tedavi etmenin en basit ve ilk yöntemi kepek önleyici şampuandır. Süpermarketler ve eczanelerden satın alınabilen birçok türde kepek önleyici şampuan bulunmaktadır. Aşağıda sıralanan bileşimleri içeren şampuanlar kepeği azaltmaya yardımcı olabilmektedir:

· Çinko piritiyon

· Salisilik asit

· Selenyum sülfit (ya da selenyum sülfit)

· Ketokonazol

· Kömür katranı

Şampuanın size uygun olup olmadığını öğrenmek için kullanmadan önce şampuan üzerindeki talimatları iyice okuduğunuzdan emin olun. Eğer gerek varsa, bir eczacıdan tavsiye almak daha doğru olacaktır.

Kepek İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kepek tanısı ve tedavisi için dermatoloji bölümüne başvurulmaktadır.