Kırmızı ete alerjisi olanlar için kritik uyarı

Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, bilim dünyası açısından ‘alerji çağı’ olarak adlandırılan günümüz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kutlu, son dönemde artan kırmızı et alerjisi ile ilgili de yeni bilgiler verdi.

Independent Türkçe’den Lale Elmacıoğlu’nun haberine göre Bol miktarda protein ve demirin yanı sıra çinko, B12 ve B6 vitaminleri bulunan kırmızı et alerjisi de yükselişte. Bu kişilerde, kırmızı etin az tüketilmesi nedeniyle çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

Kene ve özellikle de arı sokmasının kırmızı et alerjisine yol açabildiğini belirten İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, bu hastalığın en yayın şekilde Karadeniz Bölgesinde görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Ali Kutlu, et alerjisi bulunan kişilerde ileride farklı sağlık sorunlarının da görülebileceği uyarısını yaptı.

“BAZI AŞI VE SERUMLARA KARŞI DİKKATLİ OLMALILAR”

Kutlu, söz konusu bireylerin özellikle bazı aşı ve serumlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

"Kırmızı ete alerji, aşı ve ilaç alerjilerine yol açabilir" diyen Kutlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Ete alerjisi olanlar, jelatine ve jelatinin kullanıldığı bazı aşılar dahil belli ürünlere dikkat etmeli. Çünkü son yıllarda bu kişilerin bünyelerinin, jelatine ve jelatinin kullanıldığı bazı ürünlere karşı da alerjik reaksiyonda bulunabildiği tanımlanmakta. Jelatin içeren şekerlemeler, çeşitli serumlar, biyolojik ajanlar ve bazı aşılar da bu ürünler arasında yer alır. İleri teknoloji doku kültürlerinden üretilen biyolojik ajanlar ile jelatin kullanılan aşıların yanı sıra, etkinliğinin artması için alfa-gal katılan aşılar, bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir.

İleride bazı aşılara alfa-gal ilave edilmesine yönelik çalışmalar var. Malarya, tüberküloz aşıları da bu örnekler arasında. Bu durum yoğun bir şekilde kullanılırsa, ete alerjik insanlarda farklı alerjik reaksiyonlar da gelişebilir.

“B KAN GRUBU DAHA ŞANSLI”

Kutlu, ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı yerlerde kırmızı et alerjisinin kene ısırığı kaynaklı olduğunun anlaşılmasından sonra sebebi bilinmeyen anafilaksilerin üçte birinin kırmızı ete bağlı olduğunun görüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

Alfa-gal sendromu tanımlandıktan sonra geriye yönelik araştırma yapıldığında, geçmişte tanı konulamayan anafilaksilerin üçte birinde ete karşı alerji görüldü. Alfa-gal antijeni, insan dışı memeli hayvanlarda görülür, birçok mikrop da yapılarında alfa-gal bulundurur. İnsanlarda B kan grubunda daha az et alerjisi geliştiği söyleniyor.