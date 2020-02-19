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  3. 19 Şubat 2020 23:00

Komşu İran'da 2 kişi Korona virüsünden öldü !

Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken Türkiye'nin komşusu olan İran'da iki kişi Corona virüsünden hayatını kaybetti.

Komşu İran'da 2 kişi Korona virüsünden öldü !
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İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

"SON 4 GÜNDE SOLUNUM YETMEZLİĞİ ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞ VAR"

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti.

Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

AA

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