Konya'da aşı skandalı! Sinovac sanıp hastaya 6 doz uyguladı

Konya’da Sinovac ve Biontech flakonlarını karıştıran hemşire, hastaya yanlışlıkla 6 doz mRNA aşısı uyguladı.

Konya’da Sinovac ve Biontech flakonlarını karıştıran bir hemşire, 23 yaşındaki bir hastaya yanlışlıkla 6 doz mRNA aşısı uyguladı. Fenalaşan hasta bir gece müşahade altında tutulduktan sonra bugün öğlen saatlerinde taburcu edildi.

Konya’da yaşayan 23 yaşındaki Semiha I., Sinovac aşısı olmak üzere Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir aşı uygulama merkezine başvurdu. Aşı uygulamasını yapan hemşire, üzerinde yabancı dilde yazılar bulunan Biontech flakonunu Sinovac flakonuyla karıştırdı. Sinovac aşısı yaptığını düşünen hemşire flakonun tamamını kullanınca yanlışlıkla hastaya Biontech aşısının 6 dozunu birden uygulamış oldu. Aşının hemen ardından fenalaşan I., Konya Numune Hastanesi’nde tedavi altına alınırken sağlık görevlileri iki aşı flakonunun karıştırıldığını farketti.

Bir gece boyunca müşahade altında tutulan I., bugün öğlen saatlerinde taburcu edildi. Olayla ilgili soruları yanıtlayan Hastane Başhekimi Halil Ekrem A., bir aşı uygulama merkezinde aşı uygulanan hastanın kendi hastanelerinde tedavi altına alındığını ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Semiha I., bugün öğlen saatlerinde taburcu edildi, aşı uygulama merkezinde üzerinde karışıklığa neden olan Biontech flakonlarının toplatıldığı öğrenildi.

T24