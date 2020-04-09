Korkutan rapor ortaya çıktı! Koronavirüs yaz aylarında bitmeyebilir!

ABD Fen Bilimleri Mühendislik ve Tıp Milli Akademileri, vatandaşların merak ettiğini konuya açıklık getirdi. ABD’li akademi Beyaz Saray'a gönderdiği raporda, korona virüs salgınının yaz aylarında biteceğini iddialarının doğru olmayabileceğini tespit edildi.

Raporun hazırlanmasında görev alan bağışıklık uzmanı Kristian Andersen hazırlanan rapora ilişkin yaptığı değerlendirmesinde "Elimizdeki verilere göre korona salgınının yaz sebebiyle ortadan kalkmayacağına inanıyoruz. Politika ve stratejilerimizi bu umuda dayandırmama konusunda dikkatli olmalıyız" dedi. Andersen, "Tabii ki yaz aylarının başında yayılmada azalma görebiliriz. Bunun nedeninin hava değişimi değil, alınan önlemler olacağını tahmin etmek daha doğru olur" diye konuştu.

“PEK DE BİR ÖNEMİ OLMAYACAK”

Doktor David Relman ise virüsün sona ermesinde hava sıcaklığının ve nemin pek de bir önemi olmayacağını belirterek, “"Bir insan, başkasının yakınında hapşırır veya öksürürse, hava sıcaklığı ve nemin pek de bir önemi olmayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan raporu hazırlayan akademi, hazırladıkları raporda birkaç laboratuvarın kontrollü ortamlardaki yüksek sıcaklıklarla korona virüsün çevrede kalma süresini azalttığını, ancak bu araştırmaların henüz sonuca varmadığını kaydetti.