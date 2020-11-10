Koronavirüs akıl sağlığını tehdit ediyor

Corona virüs, hastaların psikolojik sorunlar geliştirme risklerini de artıyor.

Uyarı Oxford Üniversitesi araştırmacılarından geldi.

Lancet Psikiyatri Dergisi’nde yayımlanan araştırmada ABD'deki milyonlarca corona virüs hastası incelemeye alındı.

Buna göre Covid-19'a yakalananların yüzde 20’sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı da konuldu.

Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasından sonra üç ay içinde iyileşen 5 hastadan 1’inde ilk kez kaygı, depresyon ya da uyku bozukluğu ortaya çıktığı belirlendi.

Araştırmacılara göre oran diğer hastalardan iki kat daha fazla. Çalışma, hastalığı geçirenlerin bunama riskinin de arttığını ortaya koydu.

Araştırmaya önderlik eden Oxford Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Paul Harrison, corona virüse yakalananların geliştirdikleri akıl hastalıklarının nedenlerini incelemesi ve yeni tedaviler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Araştırmanın bir başka dikkat çeken bulgusuysa halihazırda psikolojik sorunları olan hastaların Covid-19'a yakalanma risklerinin de yüzde 65 oranında artması.

Bu hastaların kendilerini risk grubunda sayarak korumaya almalarının ise şimdilik gerekmediği vurgulanıyor.