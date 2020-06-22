Koronavirüs aşısı için umutlandıran açıklama

Dünyada 2020’ye damga vuran koronavirüs pandemisi nedeniyle Covid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 500 bine doğru adım adım yaklaşırken, salgının ilk tespit edildiği ülke olan Çin’de aşı konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Reuters’ın haberine göre, Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü, koronavirüse karşı geliştirilen 6 aşıdan birinin insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu. Bu aşının yıl sonunda kullanıma hazır olabileceği ifade edildi.

IMBCAMS tarafından yapılan açıklamada, mayıs ayından bu yana devam eden ve yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı birinci aşama çalışmalarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

İkinci aşama klinik deneylerinde, enjeksiyonun dozuna karar verilerek, potansiyel aşının güvenli olup olmadığını değerlendirilecek. Bununla birlikte sağlıklı insanlarda aşının bağışıklık tepkisi ölçülecek.

IMBCAMS’ın verdiği bilgiye göre, bilim insanları koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre küresel çapta 135 aşı geliştirilirken, bu aşılardan 8’i insanlar üzerinde deneniyor. İnsanlar üzerinde denenen 8 aşıdan 6’sının çalışmaları ise Çin’de yürütülüyor.

Aşı konusundaki klinik deneyler, üç aşamada yapılıyor.

İlk aşamada, az sayıdaki gönüllüler üzerinde deneyler yapılıyor ve aşının olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, aşının ne denli etki gösterdiği en az 100 kişi üzerinde yapılan deneylerle irdeleniyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, bu kez binlerce insanla gerçekleştiriliyor.

Uzmanlar tüm bu sürecin yıllar alabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, dünya çapında geliştirilen aşıların hiçbiri, kitlesel dağıtım için gerekli bir adım olan geniş kapsamlı 3’üncü aşama deneylerine henüz geçebilmiş değil.