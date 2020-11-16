Koronavirüs aşısında iyi haber! Başarı oranı yüzde 94,5

ABD'nin Massachusetts kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, geliştirdiği corona virüs aşısının COVID-19'u önlemede oldukça etkili olduğunu söyledi.

30 bin kişiye yapılan iki dozluk aşı çalışmasının yüzde 94,5 etkili olduğu açıklandı.

İKİ MÜKEMMEL AŞI"

Moderna CEO'su Stephane Bancel, Business Insider'a yaptığı açıklamada "Bunlar, birçok ABD ve dünyaki birçok insana yardımcı olacak iki mükemmel aşı" dedi.

Bancel ürettikleri aşının Pfizer Biontech aşısıyla kıyaslanmasının saflık olacağını nitelerken henüz kıyaslamak için çok erken olduğunun altını çizdi