Koronavirüs aşısının etkisi ne kadar sürüyor ?

Corona virüsü aşısına onay çıkmasına rağmen İngiliz basınında yer alan haberlere göre ülke içerisindeki bazı sağlık kuruluşları aşının koruyuculuğunun tam anlaşılmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Yeni ve Yeni Keşfedilen Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG), yayınladıkları makalede Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının sağladığı bağışıklığın tam olarak anlaşılmadığını duyurdu.

“BAĞIŞIKLIK 90 GÜN SÜRECEK”

İngiliz basını bu kuruluşun hazırladığı makaleyi İngiliz hükümetine danışmanlık yapan yetkililerin de okuduğu belirtilirken Mirror makalede yazanları okurlarına aktardı. Makalede bilim insanları, “Verilerdeki değişkenlik ve tepki süresindeki farklar dolayısıyla aşının SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı sağlayacağı bağışıklığın 90 gün sürmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

İngiltere’de aşıların depolanması ve dağıtımı için geliştirilen özel dolapların fotoğrafları yayınlandı.



Bilim insanları mevsimsel gribin de 12 ayda bir yenilendiğini ve hatta 6 ayda bir dönüşerek yine insanların karşısına çıktığını hatırlatırken, “Doğal enfeksiyondan bir ay sonra birçok insan bağışıklık sağlayacak fakat bu bağışıklık en az 3 ay sonra etkisini yitirecek ve hastalık tekrar karşımıza çıkacak” yorumunu yaptı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise NERVTAG’ın yayınladığı bu araştırmayı İngiliz hükümetine bağlı çalışan SAGE isimli danışma kurulunun dikkate aldığı da belirtildi.