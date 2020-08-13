Koronavirüs aşısının fiyatı açıklandı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, düzenlediği basın toplantısında, Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve 3. test aşamasında bulunan aşı adayının Latin Amerika ülkeleri için üretiminin Arjantin ve Meksika’da yapılacağını duyurdu.

150 İLA 250 MİLYON DOZ ÜRETİLECEK

Devlet Başkanı Fernandez, 2021’in ilk yarısında elde edilmesi hedeflenen aşının Brezilya hariç Latin Amerika ülkeleri için 150 ila 250 milyon doz arasında üretileceğini belirtti.

Aşı fiyatının her bir doz için 3 ila 4 dolar arasında olacağını söyleyen Fernandez, aşı geliştiricilerin Meksika merkezli Carlos Slim Vakfıyla yaptığı bu anlaşma sayesinde Latin Amerika bölgesinin aşıya daha erken ulaşacağını sözlerine ekledi.

BREZİLYA’DA İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLMEYE BAŞLANDI

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan “ChAdOx1 nCoV-19” adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya’da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya’da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya’nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.Öte yandan, biyoteknoloji firması BioNTech’in, ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in ortaklığında geliştirdiği “BNT162” isimli Covid-19 aşı adayının Arjantin’de insanlar üzerinde test edilmesine 10 Ağustos’ta başlanmıştı.

ARJANTİN’DE SON DURUM

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 209 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 5 bin 123’e, vaka sayısı da 7 bin 663 artarak 268 bin 574’e yükseldi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı kayda geçti. Yeni vakaların 5 bin 153’ü Buenos Aires eyaletinde, 1163’ü ise Buenos Aires Özerk Şehri’nde görüldü. Nüfusun yoğun olduğu Buenos Aires eyaleti 166 bin 395 vaka, başkent Buenos Aires Özerk Şehri de 73 bin 466 vaka ile ülkede salgından en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin’de, 20 Mart’ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, ülkenin büyük çoğunluğunda, virüsün toplum içinde yayılma göstermediği yerlerde kaldırılmıştı.