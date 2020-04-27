Koronavirüs belirtilerine 6 madde daha eklendi !

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtileri listesine 6 yeni belirti daha ekledi.

CDC internet sitesinde 'Koronavirüs belirtileri' başlığı altında yer alan listede şu ana kadar yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olmak üzere 3 belirti yer alıyordu.

Daha sonra listeye şu belirtiler de eklendi: Üşüme ,üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı.

Üşüme, yorgunluk hissi, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve tat veya koku kaybı olmak üzere 6 belirti daha eklendi.

Covid-19'a yakalananların, bu belirtilerin bir ya da birkaçını virüsün bulaşmasından sonraki iki ile 14 gün arasındaki bir sürede göstermesi bekleniyor.

Bu semptomların haricinde hastalığa yakalanan ya da yakalandığından şüphelenen kişiler tarafından farklı belirtiler de rapor edilebiliyor. Bu belirtiler arasında genellikle halsizlik, iştahsızlık, burun akıntısı ve ishal sayılıyor.

Ayrıca acil tıbbi müdahale gerektiren dört durum belirtildi. Bunlar nefes almada zorlanma, göğüs bölgesinde geçmeyen ağrı veya baskı hissi, bilinç karışıklığı ve siyanoz (Wikipedia: Siyanoz, deri yüzeyine yakın kan damarlarında 5 g/dL veya daha fazla deoksijene hemoglobin varlığı ile oluşan, derinin ve mukozanın mavi renk almasıdır).