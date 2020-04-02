Koronavirüs ilacı için dev önemli adım: ''Çok etkili antikorlar bulduk''

Yeni tip korona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığını tedavi etmek için dünya çapında çalışmalar yürütülürken, salgının merkez üssü Çin’den umut veren bir açıklama geldi. Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, virüsü engellemekte ‘son derece etkili’ olduğu belirtilen antikorlar ayrıştırıldı.

260 ANTİKORDAN İKİSİ ‘SON DERECE ETKİLİ’

Araştırma ekibinin başındaki Zhang Linqi, Çin’in Schenzen bölgesinde iyileşen Covid-19 hastalarının kanında buldukları antikorları analiz ettiklerini söyledi. Buna göre araştırmada, bu antikorlardan 260 tanesini ayrıştırıldı; dört antikorun virüsün proteinlerine ‘güçlü’ bir şekilde yapışarak hücrelere girme becerisini bloke edebildiği saptandı.

Zhang, bu dört antikordan özellikle ikisinin ‘son derece’ etkili olduğunu söyledi. Çinli araştırmacılar, bu bulgunun altı ay içinde insanlar üzerinde test edilebilmesini ve hastalığın tedavisinde kullanılabilmesini umuyor.