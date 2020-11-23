Koronavirüs ile kan grupları arasında ilişki nedir?

ABD’de yer alan Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları, kan gurupları ile yeni tip corona virüs arasındaki ilişkiye dair yeni bir araştırma yaptı.

EN YÜKSEK ENFEKSİYON ORANLARI A GRUBUNDA

Nature dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, Covid-19 için pozitif test edilen 14 bin 112 kişinini kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm oranlarını analiz etti. Sonuçlarda en yüksek enfeksiyon oranlarının A ve B tipi kan gruplarında, en düşük enfeksiyon oranlarının ise AB ve O gruplarında görüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte, araştırmada B ve AB tipi kan gruplarının entübasyon riskinin, diğer gruplardan daha yüksek olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK ENTÜBASYON RİSKİ B GRUBUNDA

Bilim insanlarına göre kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri arasındaki ilişki şu şekilde;

Yaz aylarında Ankara’da yer alan Hacettepe Üniversitesi tarafından 186 corona virüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise, Türkiye'de covid-19 hastaları arasındaki en yaygın grubun A olduğu belirtildi. Araştırmacılar, hastalarının yüzde 57’sinin kan grubunun A ve yüzde 24’ünün kan grubunun ise O olduğunu açıkladı. Bilim insanları, 0 grubunda daha az vaka görülmesi nedeniyle, bu kan grubuna sahip olanlarda virüse karşı bir miktar koruma olabileceğini belirtti. Ancak araştırmacılar kan gruplarının hastalığın seyrini değiştirmediğini vurguladı.



O KAN GRUBUNUN VİRÜS YAKALANMA OLASILIĞININ DAHA AZ OLDUĞU BİRKAÇ KEZ ORATA KONULDU

Bununla birlikte geçen ay, Amerikan Hematoloji Derneği’nin yayın organı Blood Advances'ta Kanadalı ve Danimarkalı araştırmacılar tarafından yayımlanan iki farklı çalışma kan grubu "0" olan kişilerin corona virüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olduğunu gösterdi. Danimarka çalışması, Covid-19 testi pozitif çıkan 7 bin 422 kişiden sadece yüzde 38,4'ünün kan grubunun “0” olduğunu ortaya koydu. Buna karşın, A grubuna sahip olanların yüzde 44,4'ünün pozitif test edildiği belirtildi.

Diğer çalışmada ise Kanada'daki araştırmacılar, 95 ağır Covid-19 hastasını inceledi. Çalışmada, kan grubu A veya AB olanların, 0 ve B olan hastalara kıyasla yüzde 84 oranında daha fazla ventilatöre bağlanma ihtiyacı olduğu görüldü. 0 ve B grubunda ise entübasyon oranı yüzde 61 olarak açıklandı.

İKİ TEORİ VAR

Öte yandan, dünya genelinde yapılan çeşitli çalışmalar benzer bulgurı işaret etse de kan grupları ise corona virüs arasında nasıl bir ilişki olduğı henüz bilim dünyası tarafından kanıtlanmadı. Ancak duruma açıklayabilecek iki teori bulunuyor.



O KAN GRUBU PIHTILAŞMAYA DAHA AZ DUYARLI OLABİLİR

Bilim insanları, kan grubu O olan kişilerin daha az anahtar pıhtılaşma faktörüne sahip olduklarını ve bu nedenle hastalık nedeniyle meydana gelebilecek kandaki pıhtılaşma sorunlarına daha az yatkın olduğunu düşünüyor. Pıhtılaşma ise Covid-19 ölm nedenleri arasında başı çekiyor. Daha önceki çalışmalarda, bilim insanları her üç ağır Covid-19 hastasından birinde onların ölümüne neden tehlikeli kan pıhtıları geliştirdiklerini açıklamıştı. Pıhtılar, akciğer, kalp, beyin gibi büyük organlara ulaşıyor ve kan akışını keserse kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve emboliye neden oluyor.

Diğer bir teori de, kan grubu antijenlerini ve bunların enfeksiyonla savaşan antikorların üretimini nasıl etkilediğini ele alıyor. Araştırmacılar, kan türleriyle ilişkili genler ile bağışıklık sistemindeki reseptörler arasında bağlantı olabileceğini belirtti.