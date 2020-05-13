Koronavirüs insanları sağlıklı beslenmeye yöneltti

Hindustan Times'ın haberine göre, Belçika'da Antwerp Üniversitesinde görevli Charlotte De Backer'in koordine ettiği proje araştırması çerçevesinde 11 ülkede çoğu kadın yaklaşık 11 bin müşteri ile çalışma yürütüldü.

Araştırmanın ilk bulguları, Kovid-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanların evlerinde yeni yemek tarifleri denemeye mecbur kaldığını ve daha az gıdanın çöpe atıldığını ortaya koydu.

Müşterilerin hazır gıda harcamalarını kestiği, alışverişlerde daha fazla sebze-meyve satın aldığı ve sağlıklı beslenmeye çalıştığı görüldü.



Avustralya, Belçika, Şili, Uganda, Hollanda, Fransa, Avusturya, Yunanistan, Kanada, Brezilya ve İrlanda'da yürütülen araştırmada, bu ülkelerin neredeyse yarısında müşterilerin daha az tuzlu ya da tatlı atıştırmalıklar satın aldığı da gözlendi.

Örneğin Şili'de atıştırmalık satışında büyük düşüş, un ve maya satışlarında önemli artış meydana geldi.

Bu dönemde et, balık ve alkollü içecek tüketiminde ise değişiklik gözlenmedi.

Toplamda 25 ülkeyi kapsaması planlanan araştırmanın nihai bulgularının haziran sonunda yayınlanması öngörülüyor.

Charlotte De Backer, "Sokağa çıkma yasaklarında insanlar daha sağlıklı besleniyor, kendi yemeklerini pişiriyor, daha fazla sebze-meyve tüketiyor." değerlendirmesini yaptı.

De Backer, süpermarketlerde harcanacak zamanı azaltmak için iyi bir planlama yapmanın bu duruma katkısı olduğunu belirterek, "Bir alışveriş listeniz varsa, önceden yiyeceklerinizi planladıysanız, bu listeye sağlıksız gıdaları ekleme olasılığınız azalır." diye konuştu.