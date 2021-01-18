Koronavirüs otomobillerin içinde nasıl yayılıyor?

ABD’de Brown Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bir otomobilin içindeki hava akışı ayarlamalarının Covid-19 bulaşma riskini nasıl azaltabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, yapılan çalışma kapsamında bir arabanın kabinindeki hava akışını izlemek için bilgisayar simülasyonları kullandı ve hastalıkların aerosoller yoluyla bulaşma riskini en aza indirgemeyi sağlayan stratejileri ortaya çıkardı.

EN İYİ SENARYO TÜM PENCERELERİN AÇIK OLMASI

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, saatte 80 kilometre hızında ilerleyen bir araç içerisinde, hem sürücü hem de yolcunun etrafındaki hava akışını simüle etti ve aracın içindeki aerosol konsantrasyonunu izledi. Sonuçlar, dört pencerenin de tamamen açık olduğu bir yolculukta corona virüs riskinin en az olduğunu, tüm pencerelerin kapalı ve klimanın açık olduğu durumda ise havadaki corona virüsü konsantrasyonun en yüksek düzeyde olduğunu gösterdi.

YOLCU VE SÜRÜCÜ ÇAPRAZ BİR ŞEKİLDE OTURMALI

Bununla birlikte çalışmada, bir araçtaki sosyal mesafenin en üst düzeye çıkarılması için yolcunun sürücünün arka çapraz koltuğunda oturması gerektiğini belirtildi.

Araştırmanın ortak baş yazarı Asimanshu Das, "Bir veya iki pencerenin açık olması bile, hepsini kapatılmasından çok daha iyi sonuç verdi. Araştırma, dört pencerenin de açılmasının saat başına değişen hava parçacık sayısını ı(ACH) artırdığını ve genel aerosol konsantrasyonunu azalttığını ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte bilim insanları, bir aracın arka camlardaki hava basıncının ön camlardan daha fazla olduğunu, bunun da havanın arka camlardan girip, ön camlardan çıkması anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle çalışmanın yazarları, bir otomobilin içinde yolculuk ederken hava akışının sağlanması için arka ve ön camların çapraz bir şekilde açık olması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, araştırmacılar, çalışmanın bir arabanın içindeki hava sirkülasyonu modellerine ilişkin değerli bilgiler sağladığını söyleyerek, hava akışı ayarlamalarının, araç içinde maske takmanın yerini alamayacağını belirtti.