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  3. 13 Aralık 2020 10:22

Koronavirüs tablosundaki ''iyileşen sayısı'' da güncellendi

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosundaki iyileşen kişi sayısı güncellendi. Buna göre, hastalığı yenerek sağlığına kavuşan kişi sayısı 1 milyon 581 bin 565 oldu.

Koronavirüs tablosundaki ''iyileşen sayısı'' da güncellendi
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Türkiye Günlük corona virüs Tablosu'ndaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesi "iyileşen sayısı" olarak değiştirilerek veriler tedavisi tamamlanan Covid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesi, 10 Aralık'ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirilmiş, verilere Covid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti.

Bu kapsamda, bugün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da hem Covid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları hem de karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Buna göre, dün tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta sayısı", bugün 20 bin 191 "iyileşen sayısı" olarak açıklandı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.

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