Koronavirüs tedavisi gördü, taburcu oldu! 6 aydır bir türlü iyileşemiyor

İki çocuklu genç bir anne, koronavirüs ile savaşını "kazandıktan" yaklaşık altı ay sonra bile hala "ölüm belirsizliği" içinde yaşadığını söylüyor.

Jess Marchbank, dünyaya diz çöktüren salgının başlangıcında boğaz ağrısı şiyaketiyle hastaneye başvurup Covid-19 teşhisi konmadan hemen önce, zinde ve sağlıklı bir hemşireydi.

Genç kadın hemen Devon'daki Barnstaple Hastanesi'ne kaldırıldı, üç gün hastanede yatarak tedavi gördü ve Mart ayı sonunda taburcu edildi. Ancak aradan altı ay geçmesine rağmen Jess hala çalışamıyor, yürüyemiyor veya çocuklarıyla oynayamıyor.

33 yaşındaki hemşire, virüsün insan sağlığı üzerinde yaratabileceği kalıcı etki konusunda başkalarını uyarmak için yaşadıklarını paylaşmak istedi.

İngiltere'nin Devon kentinde yaşayan Jess, "Artık yaşıyormuşum gibi hissetmiyorum, bir türlü atamadığım fiziksel yorgunluk yüzünden hiçbir şey yapamıyorum." dedi ve ekledi:

"Şu anda kronik yorgunluğum var, bu yüzden sabah jaluzileri açmak gibi basit bir şey bile yapsam, bunu yaptıktan sonra bir süre oturmam gerekiyor.

"Çocuklarla düzgün oynayamıyorum, çalışamıyorum, nefessiz kalmadan hiçbir şey yapamıyorum. Koronavirüse yakalanmadan önce fit ve sağlıklıydım.

"Haftada üç kez düzenli olarak spor salonuna giderdim ve 90 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyordum, ancak şimdi iki yaşındaki çocuğumu bile kaldıramıyorum.

"Yaşam ve ölümün belirsizliği içinde olmak gibi, arafta gibiyim çünkü hayatımı yaşayamıyorum. Bir şey yapmayı denediğimde sonrasında o kadar rahatsız edici ve acı verici oluyor ki...

"Sadece merdivenlerden yukarı çıkmak nabzımın 180'a fırlamasına sebep oluyor, sonra da 70'e düşerek kusmama neden oluyor. Covid yüzünden bazı acayip kalp sorunlarım var ve merkezi sinir sistemi sorunlarım var.

"Tat ve koku kaybı diyorlar, bunların hepsi Covid'in beyinde saldırdığı sinirlerle bağlantılı - uzun vadeli beyin hasarına neden olabilir. Hala koku veya tat alma duyum yok çünkü beyindeki sinirler bundan etkilendi.

Doktorlar Jess'in belirsizliğini koruyan durumunu nasıl tedavi edeceği konusunda hiçbir fikri yok ancak genç hemşire umudunu yitirmeyi reddediyor.

Jess, en kısa zamanda çocukları Noah ve iki yaşındaki Lanie ile oynayabilmeyi ve 38 yaşındaki kocası Fraser ile vakit geçirebilmeyi hayal ettiğini söylüyor

Şu anda bir kardiyologla iletişim halinde olduğunu ve test sonuçlarını beklediğini söyleyen genç hemşire, koronavirüsa karşı dikkatli olmaları konusunda herkesi uyarıyor.