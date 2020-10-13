Koronavirüse karşı antikor üretimi en az 3 ay sürüyor

Science Immunology adlı dergide yayımlanan iki ayrı rapora göre , yeni tip corona virüse enfekte kişiler, en az üç ay boyunca virüsü hedefleyen antikorlar geliştiriyor. Yaklaşık 750 hastayı içeren iki ayrı çalışma, enfeksiyon başladıktan sonra en uzun süreli olarak ortaya çıkan immünoglobulin G (IgG) antikorlarına odaklandı.

ANTİKORLARIN YENİDEN ENFEKSİYONA KARŞI KORUYUCU ETKİSİ NET DEĞİL

Kanada’da yer alan Toronto Üniversitesi’nde araştırmacılar, corona virüsün hücrelere tutunmak için kullandığı başak proteinini hedefleyen IgG antikorunun en az 100 gün boyunca üretildiğini keşfetti. Antikorların yeniden enfeksiyona karşı koruyucu etkisi net olmasa da, çalışmanın ortak yazarı olan Jen Gommerman, ekibinin virüsü etkisiz hale getiren nötrleştirici antikor seviyeleri bulduğunu belirtti.

Gommerman’ın ekibi, ayrıca tükürükteki antikorların kandaki antikorlarla ilişkili olduğunu buldu. Ancak bu noktada tükürük testlerinin kan testlerinin yerini alacak kadar hassas olmadığını ifade etti.

HARVARD ARAŞTIRMASI: 3 AY BOYUNCA VİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİRMEYİ HEDEFLEYEN ANTİKOR SEVİYESİ YÜKSELDİ

Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan diğer bir çalışma da, benzer bulgular bildirdi. Araştırmacılar, semptom başlangıcından 122 gün sonrasına kadar 343 hastanın kanındaki antikorları ölçtü. Ardından, antikor seviyelerini pandemiden önce örneklenen bin 548 kişiyle karşılaştırdı.

Çalışma yazarları, IgG'nin hastalarda 3 ay boyunca koruyucu nötralize edici antikorlarla birlikte arttığını, immünoglobulin A ve M (IgA ve IgM) antikorlarının ise nispeten kısa ömürlü olduğunu keşfetti. Her iki antikor türünün de yaklaşık 2,5 ay sonra düşük seviyeleri gerilediği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Jason Harris, "IgA ve IgM bağışıklık tepkisinin süresinin bilinmesi, bilim insanlarının yeni tip corona virüsün yayılması hakkında daha doğru veriler elde etmesine yardımcı olacaktır. Toplumda akut enfeksiyon sırasında PCR testi yoluyla tespit edemediğimiz birçok vaka var” ifadelerini kullandı.