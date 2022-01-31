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Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Sempton göstermese bile...

Koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Sempton göstermese bile...

Araştırmaya göre Kovid-19'a yakalanan kişiler hiçbir semptom göstermese de 2 aydan fazla virüsü başkalarına bulaştırabilir.

One India sitesinin haberine göre, Frontiers in Medicine dergisinde yayımlanan araştırma Kovid-19'a yakalanan bazı kişilerin, enfeksiyonun son aşamasında herhangi bir semptom göstermeden virüsü önerilen karantina süresinden daha uzun süre bulaştırabileceğini gösterdi.

İKİ AYDAN FAZLA BİR SÜRE BULAŞTIRABİLİR

Nisan ve Kasım 2020 arasında haftalık olarak takip edilen 38 Brezilyalı hastayı içeren araştırma Fransa'nın Pasteur Enstitüsü, Sao Paulo Üniversitesi (USP) ve Brezilya'daki Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz) arasındaki bir ortaklık olan Pasteur-USP Bilimsel Platformu'na bağlı olarak gerçekleştirildi.

Hastalar, art arda iki veya üç kez negatif test verene kadar takip edildi. Tanı testinin negatif olmasının ortalama bir ay sürdüğü belirtildi.

Araştırmanın yazarı Marielton dos Passos Cunha, "Takip ettiğimiz 38 vakadan iki erkek ve bir kadın, virüsün organizmalarında 70 günden uzun süredir sürekli olarak tespit edilmesi anlamında atipik vakalardı. Bu sonuca dayanarak, Kovid-19'a yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 8'inin, enfeksiyonun son aşamasında herhangi bir semptom göstermeden virüsü iki aydan fazla bir süre boyunca bulaştırabileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Virüsün bulaşıcılığını kaybetmesi için 14 günlük bir sürenin gerçekten yeterince uzun olup olmadığını öğrenmek isteyen araştırmacılar, bu sürenin yeterli olmadığı sonucuna ulaştı.

Platformun koordinatörlerinden çalışmanın baş araştırmacısı Paola Minoprio, "Bir hastanın test sonucunun negatif çıkması bir ay sürebilir ve çalışmamıza dahil edilen bazı durumlarda hastalar 71 ila 232 gün boyunca pozitif kalmıştır." diye konuştu. 

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı
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