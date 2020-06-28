Koronavirüste çarpıcı gerçek: Tek hedefi nefes değil

ABD’deki araştırmalara göre koronavirüs yalnızca akciğerleri değil başka organları da hedef alıyor. California’nın La Jolla bölgesindeki Scripps Translasyonel Araştırma Enstitüsü’nden doktor Eric Topol, “Başta sadece solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak sonra pankreası, kalbi, karaciğeri, beyni, böbrekleri ve diğer organları da hedef aldığını gördük” açıklamasında bulundu.

DİĞERLERİNDEN DAHA FARKLI

Korona hastaları solunum yetmezliğinin yanı sıra felce yol açan kan pıhtılaşması ve birçok organa aynı anda saldıran aşırı enflamasyon sorunları yaşayabiliyor. Virüs baş ağrısı, baş dönmesi, tat ve koku kaybı gibi nörolojik komplikasyonlara da neden oluyor. COVID-19’un hastalarda yarattığı tahribatın etkisi yıllarca sürebilir. Chicago’daki Northwestern tıp merkezinden kardiyolog Sadiya Khan, hem semptomları hem de yol açtığı komplikasyonlar açısından diğer virüslerden farklı olduğunu söylüyor.