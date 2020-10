Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor mu?

Hindistan’da yapılan geniş kapsamlı bir çalışma, Türkiye’de dahil birçok ülkede uygulanan ve Covid-19’u atlatanların kanında bulunan antikorlarla yapılan immün plazma tedavisinin, hastaların ağır hastalanma veya ölme şanslarını azaltmadığını öne sürdü.

Hindistan’daki Council of Medical Research'den Profesör Aparna Mukherjee ve Women's Institute for Independent Social Inquiry'den Doktor Elizabeth Pathak liderliğindeki yeni çalışmanın bulguları The British Medical Journal'de (BMJ) yayımlandı.

Bilim insanları çalışma kapsamında, Nisan ve Haziran ayları arasında Covid-19 ile enfekte olan 464 yetişkini inceledi. Yarısına immün plazma tedavisi verilirken diğerlerine uygulanmadı.

"AĞIR HASTALIKTAN KORUNMA YA DA ÖLÜM RİSKİNİ ÖNLEME KONUSUNDA ETKİSİ YOK"

Araştırmacılar, hastaların bir, üç, beş ve yedi gün sonra immün plazma tedavisine nasıl yanıt verdiğini izledi. Bununla birlikte tedavi uygulanan hastaların durumundaki seyir 14 gün ve 28 gün ardından tekrar kontrol edildi.

Bilim insanları, dört haftanın ardından, plazma tedavisi uygulanan katılımcıların yüzde 19’unun hastalığının ağırlaştığı veya öldüğü belirtildi. Kontrol grubundaki ise hastaların ise yalnızca yüzde 18’inde hastalığın seyri kötüleşti ya da ölüm gerçekleşti.

Konuyla ilişkili açıklama yapan Doktor Pathak, “Bu çalışma bize immün plazma tedavisinin hastaların ölüm riskini ve hastalığın seyrini iyileştirme konusunda bir etkisi olmadığını gösteriyor. Plazma bağışı çağrısı yapan ve bunu Covid-19’a karşı olası bir tedavi olarak gören hükümet ve kruluşlar, çalışmamızın sonuçlarını dikkate almalı” ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ OLANLAR İLE OLMAYANLAR ARASINDA RİSK AÇISINDAN FARK YOK"

Bununla birlikte araştırmacılar, yüksek düzeyde antikor içeren kan plazması alan hastalar ile almayanlar arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.

Dr. Pathak, "Sınırlı laboratuvar kapasitesine sahip ortamlarda iyileşen plazmanın, orta derecede Covid-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda 28 günlük mortaliteyi veya hastalığın ilerleme şiddetini azaltmadığını açıkça söyleyebiliriz” dedi.

Bununla birlikte, araştırmacılar, Covid-19’un seyrini ve ölüm riskini değiştirmese de plazma tedavisinin hastaların nefes darlığı sorununu çözdüğünü keşfetti.

"DAHA FAZLA ÇALIŞMA YAPILMALI"

Öte yandan, çalışmanın bulgularını inceleyen Oxford Üniversitesi’nden Profesör Martin Landray araştırmanın plazma tedavisi ile ilgili yapılan şimdiye kadarki en kapsamlı araştırma olduğunu kabul etti. Ancak, tedavinin işe yarayıp yaramadığı konusunda kesin kanıya varmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.