Koronavirüste üçüncü doz koronavirüs aşısı için yeni karar

Koronavirüs salgınında dünyanın elindeki en büyük güç olan koronavirüs aşılarındaki üçüncü doz tartışmasında bir kritik karar daha verildi.

Saygın bilim dergilerinden Lancet'te yayınlanan bir makalede, genel nüfusun takviye Corona virüsü aşısına ihtiyacı olmadığı kaydedildi. Çalışma ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) ayrılmak üzere olan iki üst düzey yetkili ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) birkaç yetkili tarafından kaleme alındı.

Uzmanlar, takviye aşıların gerekliliği konusunda daha fazla kanıt gerektiğini belirtti. Bu görüş, ABD hükümetinin gelecek haftadan itibaren tam aşılı olan ve gerekli şartları taşıyan çok sayıda kişiye takviye aşı hakkı tanıma planıyla ters düşüyor.

Biden yönetimi, Delta varyantına bağlı olarak vaka sayılarının yükselmesinden kaygılı. Tam aşılı olanlar arasında da vakaların artması, aşıların sağladığı korumanın zayıfladığı, bu nedenle bağışıklığı yeniden inşa etmek için takviye dozlara başvurmak gerektiği görüşünü destekliyor.

WHO, dünya genelinde hala birinci doz aşıların ihtiyaç duyulduğu ülkeler olduğuna dikkat çekiyor.

Makaleyi kaleme alan uzmanlar, "Takviye aşılara ihtiyaç olup-olmadığı ya da bu aşıların zamanlamasının nasıl olması gerektiğine ilişkim tüm kararlar, klinik ya da epidemiyolojik verilerin dikkatli analizine dayandırılmalıdır" dedi.

"MEVCUT KANITLAR ORTAYA KOYMUYOR"

Uzmanlar, risk ve fayda değerlendirmesinin, takviye aşıların önlemesi beklenen ağır seyirli Corona virüsü vakalarının sayısını ve bu aşıların mevcut varyantlara karşı güvenli ve etkili olup-olmadığını göz önüne alması gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar, makalede, "Mevcut kanıtlar, genel nüfusa takviye aşı yapılması gerekliliği ortaya koymuyor. Genel nüfus üzerinde ağır hastalığa karşı etkinlik yüksek seyretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre aralarında İsrail'in da bulunduğu bazı ülkeler, takviye aşı kampanyalarına başlamıştı. ABD de İsrail'in takviye aşı uygulamasından elde edilen verilerle kendi takviye aşı programını başlattı.

Makalenin yazarları arasında FDA Aşı Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Marion Gruber ve Başkan Vekili Phil Krause de bulunuyor. Gruber ve Krause, önümüzdeki birkaç ay içinde FDA'den ayrılmayı planlıyor.

Makalenin yazarları arasında WHO uzmanları Soumya Swaminathan, Ana-Maria Henao-Restrepo ve Mike Ryan da yer aldı. Üç uzman, "Mevcut aşı arzı, daha önce aşılanmamış nüfuslarda kullanıldığı takdirde daha fazla insanın hayatının kurtulmasını sağlayabilir" dedi.

Bağışıklık sistemi zayıf olanların da aralarında bulunduğu bazı kişilerin takviye dozlardan faydalanabileceğini kaydeden uzmanlar, ilk yapılan aşıların sağladığı bağışıklığın azalması durumunda nüfusun daha geniş bir kesiminin takviye aşılara ihtiyacı olabileceğini belirtiyor. Yeni varyantların ortaya çıkması ve aşıların bunlara karşı daha fazla koruma sağlayamaması durumunda da takviye dozlar uygulanabilir.

Uzmanlar ayrıca güçlendirici dozların olması gerektiğinden erken ya da çok sık uygulanmasının da risk oluşturabileceği görüşünde.

FDA'e aşılar konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlardan oluşan bağımsız danışma kurulu, 17 Eylül'de bir araya gelerek Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici dozlarını ele alacak. Bu toplantı, geniş kapsamlı takviye aşı kampanyasının ilk adımı olarak görülüyor.