Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı

. Mutant virüs etkisiyle vaka sayısı 50 binleri geçerken, öksürük ve ateş gibi en sık görülen görülen belirtiler, mutant virüse yakalananlarda yerini hapşırma, burun akıntısı ve titreme gibi faklı belirtilere bıraktı.

Türkiye'de günlük vaka sayısı 60 bine dayandı. 'İngiliz mutantı'nın da etkisiyle vaka artış hızı da günden güne yükselirken, yine mutant virüse bağlı olarak belirtilerin de değiştiği ortaya çıktı.

KORKUTAN TABLO

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 203 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

BELİRTİLER DEĞİŞTİ

İngiltere kaynaklı mutant virüsün de etkisiyle vaka sayısı 60 binlere dayanırken, bu virüsün sadece vaka artışını etkilemediği, hastalığın belirtilerini de değiştirdiği ortaya çıktı. Koronavirüs salgının başından beri en sık görülen belirtilerin başında ateş ve öksürük gelirken, son zamanlarda farklı belirtilerle gelen hastaların da testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı. Hürriyet gazetesinden Osman Müftüoğlu bugünkü köşesinde bu konuya yer verirken, bu belirtilerin, hapşırma, geniz ve burun akıntısı, iştahsızlık ve titreme olduğunu belirterek, son zamanlarda bu 4 belirtiyle daha fazla karşılaşıldığını ifade etti.