Koronavirüsü bulaştıran hayvan için yeni iddia

Küresel salgına yol açan yeni tip koronavirüsün ilk olarak hangi hayvandan çıktığı henüz tespit edilememişken, Alman virolog Christian Drosten’den yeni bir iddia geldi. Drosten, virüsün insanlara pangolinler (pullu karıncayiyen) aracılığıyla geçtiğine inanmadığını, Çin’de kürkleri için ticareti yapılan rakun köpeklerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ilk olarak Çin’e özgü yarasa ve yılan türlerinde ortaya çıktığı sanılan virüsün, insanlara hangi aracı hayvandan bulaştığı kesin olarak bilinmiyor. Güney Çin Tarım Üniversitesi’nde şubat başında yapılan bir araştırmada, kıymetli pulları için ticareti yapılan pangolinlerin bu aracı hayvan olabileceği belirtilmişti.

Ancak Almanya hükümetine salgında danışmanlık yapan, 2003’teki SARS virüsünü ilk tespit eden bilim insanları arasında yer alan ve korona virüsler konusunda Alman kamu sağlığı kurumunun referans laboratuvarının yöneticisi olan Christian Drosten, yine Çin’e özgü rakun köpeklerine işaret etti.

‘WUHAN’DAKİ HAYVAN PAZARINDA BAŞLAMADI’

Drosten, The Guardian ile söyleşisinde salgının ilk olarak Çin’de başladığına inandığını söylese de, “Öte yandan, Wuhan’daki gıda pazarında başladığını sanmıyorum. Aracı olan hayvanın yetiştirildiği yerde başlamış olması daha yüksek ihtimal” dedi. Alman bilim insanı, “Aracı hayvan hakkında ne biliyoruz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

‘ÇİN’E GİTSEM İLK OLARAK RAKUN KÖPEKLERİNİ İNCELERİM’

“Virüsün insanlara pangolinler üzerinden geçtiğini varsaymak için bir sebep göremiyorum. SARS virüsüne ilişkin eski literatürde, ilginç bir bilgi vardır. O virüs civet kedilerinde ama aynı zamanda, rakun köpeklerinde bulundu. Medya bunu gözardı ediyor. Rakun köpekleri Çin’de devasa bir endüstri; kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar ve doğada avlanıyorlar. Eğer birisi bana, virüsün kaynağını bulmam için birkaç yüz bin euro ve Çin’e özgürce erişim sağlasaydı, rakun köpeklerinin yetiştirildiği yerlere bakardım.”

Drosten, hayvan kaynaklı olan koronavirüslerin fırsat bulduklarında konak değiştirdiğini ve insanların da, hayvanların doğal olmayan yollardan kullanması nedeniyle virüslere bu tür fırsatları sağladığını ekledi.

YARASADAN SONRAKİ HAYVAN ARANIYOR

Salgınının ilk günlerinden bu yana, korona virüsünün nereden çıktığı en çok merak edilen konulardan biri. Uzmanlar, birçok komplo teorisine konu olan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da geçtiğimiz hafta yeniden gündeme getirdiği laboratuvar iddiasını reddediyor. Virüsün insan yapımı olduğu iddiasına şu an için bilimsel olarak kanıt bulunmadığı vurgulanıyor

Virüsün ilk olarak yarasalarda ortaya çıktığı sanılırken, insanlara geçiş için hangi hayvanı kullandığı da henüz net olarak tespit edilmedi. Bu konu, Çin ve genel olarak Asya’da bulunan canlı hayvan pazarlarının bundan sonra hangi kurallara tabi tutulacağı açısından da kritik önem taşıyor. Bu pazarların büyük çoğunluğu şu an için kapatılmış durumda.