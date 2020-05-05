Koronavirüsü engelleyen yapay antikor üretildi

Hollandalı bilim insanları, Aralık 2019’dan beri dünyada 3.3 milyondan fazla insanı enfekte eden ve 235 binden fazla insanı öldüren yeni tip korona virüsüne karşı laboratuvar yapımı bir antikor üretildi. Utrecht Üniversitesi, Erasmus Tıp Merkezi ve Harbour BioMed’deki (HBM) araştırmacılar, virüsün hücrelere bulaşmasını önleyen bir monoklonal antikor bulduklarını açıkladı. Çalışma “Nature Communications” dergisinde,”SARS-CoV-2 enfeksiyonunu engelleyen bir insan monoklonal antikoru” ismiyle yayımlandı.

‘ENFEKTE OLMAYANLARI KORUMA POTANSİYELİNE SAHİP’

Utrecht Üniversitesi Araştırma Görevlisi Berend-Jan Bosch bu araştırmanın, 2002 yılında ortaya çıkan SARS-CoV virüsü için geliştirilen antikorlar üzerine yapılan çalışmalara dayandığını söyledi. Bosch, “Bu SARS-CoV antikorları koleksiyonunu kullanarak, kültürlenmiş hücrelerde SARS-CoV-2 enfeksiyonunu nötralize eden bir antikor belirledik. Böyle bir nötrleştirici antikor, enfekte olmuş kişideki enfeksiyon seyrini değiştirme ve virüse maruz kalan ama henüz enfekte olmamış bir kişiyi koruma potansiyeline sahip” dedi.

Bosch ayrıca, antikorun gelecekte ortaya çıkabilecek farklı tipteki korona virüslerine karşı da hafifletici bir potansiyeli olabileceğini belirtti. Hücre Biyolojisi Akademisi Profesörü ve Harbor BioMed’in kurucularından Frank Grosveld de, bu antikorun, COVID-19 tedavisi için yapılan araştırmalara güçlü bir temel sağlayacağını söyledi.

ÇALIŞMA YAPAY FARELER ÜZERİNDE YAPILDI

Şu anda korona virüsü için geliştirilmiş bir aşı veya belirli bir tedavi olmamakla birlikte araştırmacılar, “47D11” adlı antikorun, yeni tip korona virüsünün vücuda tutunmak için kullandığı proteine bağlanarak, onu patojeni nötralize edecek şekilde bloke ettiğini duyurdu. Transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalarda farelerin vücutları, kendilerine enjekte edilen korona virüslerin başak proteinini nötralize edebilen 51 antikor üretti. Araştırmanın bu aşaması, yeni korona virüsü ortaya çıkmadan önce yapılmıştı. Ekip, daha sonra antikorların laboratuvar örneklerinde SARS-CoV-2 ve SARS-CoV’yi nötralize edip etmeyeceğini izledi ve “47D11” isimli antikorun bunu başardığını tespit etti.

‘İNSANLARDA KULLANMAK İÇİN ERKEN’

HBM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Jingsong Wang, bu çalışmanın tedavi açısından çığır açıcı bir gelişme olduğunu söyledi. Ancak Wang, “Bu antikorun, insanlarda hastalığın şiddetini kontrol edip edemeyeciğini değerlendirmek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

King’s College London’da, Farmasötik Tıp profesörü olan Penny Ward da antikorun yeni tip korona virüsü enfeksiyonunu önlemek ve tedavi etmek için kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Ancak insanlarda kullanmak için erken olduğunu belirten Ward, “Bunu bir hayvan modelinde incelemeden, en etkili yaklaşımın hangisi olabileceği söyleyemeyiz. Ürünün insanlarda etkili olacağı sonucuna varmak henüz mümkün değil” ifadelerini kullandı.