Koronavirüsün koku kaybına yol açma nedeni belli oldu

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma, korona virüsünün en yaygın belirtilerinden biri olan koku kaybının sırrını çözdü. Harvard Tıp Okulu’nun araştırmasına göre, korona virüsü, kokuları tespit edip beyne ileten koku duyusu nöronlarını destekleyen hücrelere saldırıyor. Bu süreçte nöronlar virüs nedeniyle zarar görmüyor ancak beyne de koku sinyali gönderilemiyor.

Araştırmanın eş yazarlarından Sandeep Robert Datta, vardıkları sonuç ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bulgularımız şunu gösteriyor ki, yeni tür korona virüsü hastaların koku duyusunu, nöronları doğrudan enfekte ederek değil, destekleyici hücrelerin fonksiyonlarını etkileyerek değiştiriyor.”

‘KALICI KOKU KAYBINA YOL AÇMASI ÇOK ZOR’

Datta, bu bulgunun aynı zamanda, korona virüsünün yol açtığı koku kaybının çok büyük ihtimalle kalıcı olmadığı anlamına geldiğini de ekledi. ABD’li doktor, “Bence bu iyi haber çünkü enfeksiyon temizlendiğinde, koku nöronlarının değiştirilmesine veya sıfırdan yeniden inşa edilmesine gerek kalmıyor” diye konuştu.

Koku kaybı, yeni korona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığının en yaygın ve erken belirtilerinden biri. Öyle ki, bazı araştırmalar, ateş veya öksürükten önce bu semptomun incelenmesiyle kimin hastalığa yakalandığının daha iyi tespit edilebileceğini savunuyor.