Koronavirüsün ''sinsi'' bir özelliği keşfedildi

ABD’de yapılan son bir araştırmada, yeni tip corona virüsün(Covid-19), vücuttaki ağrıyı maskeleyerek hastalığı erken evrede maskeleyebileceği ortaya konuldu.

Arizona Üniversitesi’nden bilim insanları 100 fare üzerindeki yaptıkları deneyler kapsamında, corona virüsün hücrelere girmek için kullandığı başak proteininin nöronların ağrı sinyalini vermesini engelleyebileceğini keşfetti.

HASTALIĞIN NEDEN HIZLI YAYILDIĞINI AÇIKLAYABİLİR

Araştırmacı ekip, PAIN adlı bilimsel dergide yayımlanan bulguların Covid-19 hastalarının neredeyse yarısının neden hiçbir semptom yaşamadığını açıklayabileceğini belirtti.

Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü'nden Pofesör Doktor Rajesh Khanna, çalışmanın hastalığın nasıl bu kadar hızlı yayıldığına da ışık tutabileceğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"AĞRI KESİLİNCE İNSANLAR KENDİLERİNİ DAHA İYİ HİSSEDİP DIŞARI ÇIKIYOR"

"Covid-19’n bu kadar hızlı yayılmasının nedeni belki de insanların hastalığın ilk aşamasında hiçbir şey hissetmeden etrafta dolaşması. Vücut ağrılarınız birdenbire kesiliyor ve daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

NASIL ETKİ EDİYOR?

İnsanlar ağrıya neden olan bir durum yaşadıklarında, vasküler endotelyal büyüme faktörü-A (VEGF-A) adı verilen bir protein, nöropilin-1 olarak bilinen reseptöre bağlanıyor. Ardından nöronların aşırı uyarılmasına neden olan ve ağrı hissini yaratan bir dizi reaksiyon başlıyor. Araştırmacılar, yaptıkları çalışma kapsamında, yeni tip corona virüsün nöropilin-1'e VEGF-A'nın yaptığı gibi aynı konumda bağlanan ikinci bir reseptöre sahip olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, virüsün dışındaki başak proteinin, ağrı sinyal yolunu tersine çevirerek beyni uyarmasının engellediği belirtildi.

Diğer taraftan araştırmalar, corona virüse maruz kalan farelerin sadece 30 dakika içinde ağrısan kurtulduğunu ve etkininin yaklaşık 9 saat boyunca sürdüğünü belirtti.