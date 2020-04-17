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  3. 17 Nisan 2020 09:39

Koronavirüsün yeni belirtisi açıklandı

İtalyan ve İspanyol doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini keşfetti. Bacaklardaki döküntünün yeni tip koronavirüs belirtisi olabileceği belirtildi.

Koronavirüsün yeni belirtisi açıklandı
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Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan beş İtalyandan biri cilt problemleri yaşıyor, bu tür semptomlar en çok çocuk ve ergenlerde görülüyor. İspanyol Çocuk Doktorları Derneği, koronavirüs döküntüsünün çiçek hastalığı veya kızamık sırasında ortaya çıkan döküntülere benzediğini belirtti.

Genellikle ayak parmaklarında ortaya çıkan kızarıklık daha sonra iz bırakmadan iyileşiyor.

"DİKKAT EDİN" UYARISI
Doktorlar, insanların bu tür döküntüleri ciddiye almalarını ve ortaya çıkması durumunda kendilerini izole etmeleri gerektiğini ifade etti. Doktorlar ayrıca, bu tür semptomların görülmesi durumunda sağlık kuruluşlarına gidilmemesini, ancak durumun dikkatlice takip edilmesini tavsiye etti.

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