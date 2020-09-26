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  3. 26 Eylül 2020 17:31

Koronavirüsün yeni bir belirtisi tespit edildi!

İspanyol doktorlar, Covid-19'un yeni kesin belirtisini tespit etti. Yapılan araştırmaya göre, dil ucunda çıkan küçük kırmızı veya beyaz sivilcelerin Covid-19 belirtisi olduğu açıklandı.

Koronavirüsün yeni bir belirtisi tespit edildi!
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Sputnik Türkçe'nin Daily Star'a dayandırdığı habere göre, İspanya'da yeni bir Covid-19 belirtisi bulan doktorlar, bu hastalığa yakalanan kişilerde dil ucunda küçük kırmızı veya beyaz sivilcilerin görüldüğünü bildirdi.

Araştırmaya, yüzde 58'i kadın olmak üzere orta yaş ve yaşlı hastalar katıldı.

İspanyol doktorların vardığı sonuç İngiliz meslektaşları tarafından da doğrulandı.

Ancak İngiliz doktorlar, dil ucundaki döküntünün daha sık çocuklarda görüldüğünü ve hatta küçük çocuklarda görülen tek belirti olduğunu dile getirdi.

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