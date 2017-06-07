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  2. Sağlık
  3. 07 Haziran 2017 18:22

Kozmetik ürünlerde büyük skandal

Sağlık Bakanlığı, yılın ilk üç ayında yaptığı kozmetik denetimlerde 759 üründen 310'unun uygunsuz ve güvensiz olduğunu açıkladı.

Kozmetik ürünlerde büyük skandal
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Sağlık Bakanlığınca, bu yılın ilk üç ayında yapılan kozmetik denetimlerinde 759 üründen 310'u 'teknik düzenlemeye aykırı', 12'si 'güvensiz' bulundu ve 543 bin 947 lira ceza uygulandı. Uygunsuz ürünler arasında kil maskesi, göz şampuanı, kına seti, ıslak havlu, ayak kremi ve bazı şampuanlar var.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan alınan bilgiye göre, kozmetik ve tıbbi cihazların piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında, ocak-şubat-mart aylarında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli firmalar tarafından piyasaya arz edilen "teknik düzenlemeye aykırı" ve "güvensiz" olduğu tespit edilen ürünler için ilgili firmalara idari yaptırımlar uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 759 ürün mercek altına alındı. Bu ürünlerden 310'u teknik düzenlemeye aykırı, 12'si ise güvensiz ürün olarak tespit edildi. Bu ürünler nedeniyle firmalara 543 bin 947 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde, bazı ürünler de "uygunsuz" bulundu. Bu ürünler arasında kil maskesi, göz şampuanı, kına seti, ıslak havlu, ayak kremi ve bazı şampuanlar yer aldı.

AA

kozmetik , göz şampuanı , ürün , sağlık bakanlığı , skandal , maske